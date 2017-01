Bahnhof Höchst: Ruf nach Videoüberwachung

Der Ortsbeirat 6 kapituliert vor der Zerstörungswut am Höchster Bahnhof. Die Bahn sieht technische Probleme und Zerstörungswut.

Die Grünen im Ortsbeirat 6 haben der Forderung nach Videoüberwachung im Höchster Bahnhof zugestimmt. Zähneknirschend zwar und nur mit Blick auf die defekten Aufzüge; ein Ausrufezeichen ist es doch. Die Lage scheint so fatal, dass nur noch der große Bruder mit der Kamera helfen kann.

„Der Aufzug zu Gleis 1 und 2 funktioniert nie“, so hat es eine Bürgerin in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats formuliert. Auch die anderen Fahrstühle verweigern öfter den Dienst. Dabei hat die Bahn die Station gerade erst frisch saniert und barrierefrei umgebaut. Dennoch müssen Eltern ihre Kinderwagen über die Treppen wuchten – wie vor dem Umbau auch. Ein Rollstuhlfahrer berichtet, dass er immer mit dem Bus nach Nied fahre und da erst in die Bahn steige. Die Lage in Höchst sei ihm zu unsicher.

Der Bahn ist der Ernst der Lage bewusst. Ein bisschen hilflos wirkt der Konzern aber auch. Zwei Dinge seien verantwortlich für die Defekte, sagt ein Sprecher auf Anfrage. Zum einen habe die Bahn bei der Abnahme bereits eine „technische Störanfälligkeit“ festgestellt, die es bei einer neuen Anlage nicht geben dürfte. Darüber verhandle das Unternehmen derzeit mit dem Hersteller. Zum anderen sei die neue Technik auch Vandalismus zum Opfer gefallen.

Das allerdings sei kein spezifisch Höchster Problem, sagt der Sprecher der Bahn, sondern ein gesellschaftliches. Der Konzern beobachte das Phänomen überall in Deutschland. Sobald etwas Neues komme, stehe das besonders im öffentlichen Interesse. „Das trifft auch auf eine gewisse Klientel zu“, sagt der Sprecher. Eben auf die Zerstörer. Die Techniker könnten das meist schnell wieder in Ordnung bringen. „Wir können da nicht den ganzen Tag Sicherheitskräfte aufstellen.“ Erfahrungsgemäß lasse das Interesse nach einiger Zeit auch nach.

Bahn kündigt neue App an

So lange möchte der Ortsbeirat aber nicht warten. Das Gremium hat eine ganze Reihe von Anträgen zum Thema beschlossen. Der Umbau muss endlich fertig werden, so der Tenor eines Grünen-Papiers. Die Arbeiter müssten die Treppenaufgänge noch herrichten und die Unterführung; dazu soll auf die Bikuz-Seite noch ein Monitor, der anzeigt, wann welche Züge wo abfahren.

Die Stadt möge zudem die Bahn darauf drängen, die Aufzüge so schnell wie möglich zu reparieren. Die Bahn soll zudem erklären, warum die Arbeiten doch länger gedauert hätten als versprochen. Außerdem soll die Stadt prüfen, ob sie nicht die an die Bahn zu zahlende Stationsgebühr einbehalten könne – als Regress. „Manchmal muss man auch deutlicher Kante zeigen“, sagt Antragssteller Thomas Schlimme (Grüne). Dem hat die CDU zwar nicht zugestimmt, für eine Mehrheit im Gremium hat es aber gereicht.

Dafür haben nur die zwei Vertreter der Linken dem CDU-Antrag zur Videoüberwachung nicht beigepflichtet. Der Ortsbeirat wünscht sich somit Kameras, die helfen sollen, den Vandalismus einzudämmen „oder zumindest die Tatverfolgung durch die Aufzeichnungen zu verbessern“. Obschon Dominike Pauli von den Linken anmerkt, dass in den Parkhäusern der Innenstadt die Aufzüge auch oft kaputt seien, „trotz Videoüberwachung“. Obendrein fordert der Ortsbeirat, dass die Bahn Raucherbereiche ausweisen möge. Damit nicht jeder überall vor sich hin rauchen könne und so andere störe.

Als neuen Service hat die Bahn derweil eine Mobilitäts-App fürs Smartphone angekündigt. „Noch in diesem Jahr“ sollen Fahrgäste eine Übersicht über Fahrstühle in allen Bahnhöfen der Republik erhalten – ob die gerade funktionieren oder nicht. „Wir können zu den entsprechenden Stellen auch Servicekräfte schicken“, sagt der Bahnsprecher. Und wer dann doch mal auf einem Bahnsteig strande, könne sich getrost beim Bahnservice melden, der anrücke und helfe. Auch wenn die Feuerwehr meist schneller vor Ort sei.