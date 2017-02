Bahnhof Niederrad: Festnahme nach Bombendrohung

Der Bahnhof Niederrad muss nach einer Bombendrohung vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei nimmt einen Mann fest, der droht, mit einer Bombe zum Flughafen fahren zu wollen.

Nach einer Bombendrohung sperrt die Bundespolizei am Donnerstag vorübergehend den Bahnhof Niederrad in Frankfurt. Sie nimmt dort einen Mann fest, der gedroht hat, mit einer Bombe zum Frankfurter Flughafen fahren zu wollen.

Der Mann war nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei gegen 12.15 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof aufgefallen. Er schrie im dortigen Reisezentrum, er habe eine Bombe und wolle damit zum Flughafen fahren. Dann rannte er los. Mitarbeiter der Deutschen Bahn alarmierten die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann bereits eine S-Bahn in Richtung Flughafen bestiegen. In der S-Bahn drohte er erneut damit, eine Bombe zu haben. Zwei zufällig anwesende Bundespolizisten nahmen ihn fest und führten ihn am Bahnhof Niederrad aus der Bahn. Dort warf der Mann unter erneuten Drohungen seinen Rucksack auf die Gleise. Da nicht klar war, ob sich darin tatsächlich eine Bombe befand, ließ die Bundespolizei den Bahnhof um 12.30 Uhr sperren. Ein Sprengstoffspürhund schlug bei einer Untersuchung des Rucksackes nicht an. Als Beamte ihn öffneten, fanden sie nur persönliche Sachen des Mannes. Die Sperrung des Bahnhofes wurde um 13.10 Uhr aufgehoben.

Der Mann befindet sich nach Angaben der Polizei in Gewahrsam. Er sol nach Angaben des Polizei-Sprechers einen verwirrten Eindruck gemacht haben.

Auch nach der Sperrung des Bahnhofs Niederrad kam es nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) noch vorübergehend zu Verspätungen im Zugverkehr.