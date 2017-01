Bahnhofsviertel Frankfurt: Die Ruhe nach der Razzia

Die Arbeit der Polizei im Bahnhofsviertel in Frankfurt wirkt – nur die Frage nach der Nachhaltigkeit wird unterschiedlich beurteilt.

Langsam aber sicher wird’s dunkel. Auf der Niddastraße kniet eine Frau unbestimmbaren Alters und kramt in ihrer Handtasche, neben der auf dem Boden eine noch leere Spritze liegt. Die Frau zittert. Es ist kalt. Ein paar Meter weiter, in den Konsumräumen, herrscht hingegen Hochbetrieb, hier finden Junkies Sauberkeit und Wärme, beides ist derzeit im Bahnhofsviertel nicht leicht zu finden.

„Seit Beginn der BAO ,Bahnhofsgebiet‘ wurden täglich Maßnahmen durchgeführt“, meldet die Frankfurter Polizei. BAO steht für „Besondere Aufbau Organisation“. Die BAO zieht eine erste Zwischenbilanz: „Bisher wurden 12 275 Personen kontrolliert. 504 Personen wurden festgenommen. 1057 Platzverweise und 29 Aufenthaltsverbote wurden ausgesprochen. Es wurden 1244 Strafanzeigen gefertigt, 660 davon wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. 27 Personen befinden sich in Untersuchungshaft. Insgesamt konnten bislang knapp drei Kilogramm Rauschgift sichergestellt werden.“

Rund um den Bahnhof stehen auch am Donnerstagnachmittag wieder ein paar junge Männer möglicher maghrebinischer Herkunft rum, aber die tun nix, die wollen nur rumstehen. Jedenfalls sprechen sie einen nicht an. Falls sie doch etwas verkaufen, dann bestimmt kein Eiskonfekt. Bei dem netten Herrn mittleren Alters, der in der B-Ebene des Hauptbahnhofs seinem Tagewerk nachgeht, ist die Sache immerhin klar: Er verkauft Drogen. Er tut das hier schon seit anderthalb Jahren. Er darf das auch. Zum einen sind seine Drogen legal, zum anderen sind Schockbilder drauf, da weiß man, was man davon hat.

Seit anderthalb Jahren betrachtet er durch das Fenster die Geschäfte der Illegalen. Er selbst habe noch nie Probleme gehabt, aber diesen Sommer, da sei es wirklich schlimm gewesen. Vielleicht sechsmal seien diesen Sommer Frauen voller Angst in den Zigarettenladen geflüchtet – nicht, weil ihnen die Männer hätten Drogen verkaufen wollen, sondern weil sie die Frauen belästigt hätten.

Seit ein paar Wochen sei nun „fast jeden Tag Razzia“. Mit zumindest kurzfristigem Erfolg: „Danach ist erst mal Ruhe. Aber wenn mal zwei Tage keine Razzia ist, sind sie alle wieder da.“ So etwa 20 bis 25, schätzt er. Vor seinem Fenster. Bedroht fühle er sich nicht. Seinen Namen möchte er trotzdem ungern in der Zeitung lesen. Man kann ja nie wissen.

„Erheblichen Widerstand bei seiner Festnahme leistete am Freitag um 6.15 Uhr ein 38 Jahre alter Marokkaner, der sein Drogenversteck in der Straße Am Hauptbahnhof leeren wollte“ meldet die Polizei. Darauf hatte die Polizei aber nur gewartet, denn die hatte den Bunker, der mit elf Gramm Crack in Form von 49 Plomben bestückt war, bereits am Donnerstag entdeckt. Bei seiner Festnahme schlug der Marokkaner dermaßen um sich, „dass ein Polizist ein Stück eines Schneidezahns einbüßte“.

Friedlicher war am Donnerstagabend ein 34-jähriger Marokkaner, der mit knapp einem Pfund Haschisch in eine Kontrolle in der Düsseldorfer Straße geriet. Gras und Crack, schätzt die Polizei hätten „einen Straßenverkaufswert von etwa 6300 Euro.“

Die Marokkaner, sagt der junge Mann an der Hotelrezeption, die seien im Sommer schon eine wahre Landplage gewesen. „Da wurde man schon auf der Rolltreppe angesprochen.“ Hotelgäste hätten sich beschwert, die Drogen seien mit unziemlicher Penetranz angeboten worden, selbst am heiligen Sonntag, wo man ja eigentlich seine Ruhe haben möchte. Und was für Drogen? „Marihuana“, lacht der junge Mann, „kein Crack, wir sind ja keine Junkies!“

Doch ward der Sommer seines Missvergnügens glorreicher Winter durch die Arbeit der BAO: Zumindest hier vor dem Hotel habe das wirklich was gebracht. Bis zu 50 Klein- und Kleinstdealer, schätzt er, hätten hier im Sommer abgehangen. Seit den fast täglichen Razzien gehe deren Zahl zumindest vor dem Hotel gegen Null. Seinen Namen möchte der Mann nicht in der Zeitung lesen, für alle Fälle.

Den Ausweis, bitte. Foto: Peter Jülich

„Bei Gewerbekontrollen der Stadtpolizei wurden in zwei Lokalitäten in der Taunusstraße und der B-Ebene derart heftige Hygienemängel festgestellt, dass sie unverzüglich schließen und nun den Schimmelbefall erstmal bekämpfen müssen“, vermeldet die BAO. Und es ist ja nun auch nicht so, dass es im Bahnhofsviertel keine anderen Sorgen gäbe. Vor der Weißfrauenkirche etwa campierten bis vor einigen Wochen etliche Roma. Die Roma waren mitunter laut, die Nachbarn warfen mitunter Eier. Nun sind die Roma weg, dafür ist ein Absperrzaun vor der Kirche da.

In einer Fensternische des Hauses, aus dem damals die Eier flogen, bettet sich gerade ein unerschrockener Obdachloser zur Nachtruhe. Ein paar der Roma seien weg, dafür seien andere gekommen, und wer nicht mehr vor der Kirche liege, der liege eben woanders, sagt ein Mann, der – Überraschung – lieber ungenannt bleiben will.

Im benachbarten Haus der Diakonie, das er öfter besucht, habe sich seitdem aber einiges verändert. Das habe nichts mit den Roma zu tun. Eher mit den Dealern vom Hauptbahnhof, die bei Razzien das Weite beziehungsweise das Nahe in Form des Hauses der Diakonie aufgesucht hätten.

Mit unschönen Nebenwirkungen: Drogenbunker auf dem Klo, junge Männer aus dem Maghreb, die bei der Essensausgabe mitunter „doch sehr fordernd“ und ziemlich unangenehm aufgetreten seien.

Jetzt gebe es zwei Sicherheitsleute, und die Essensausgabe bediene auch keine Gäste von außerhalb mehr. Nicht schön, aber nicht zu ändern.

„Die täglichen Maßnahmen der BAO ,Bahnhofsgebiet‘ werden in unveränderter Intensität fortgesetzt“, verspricht die Polizei.

Die Polizei mache ihre Arbeit, sie machten die ihre, sagt ein junger Mann, der nicht aus Marokko, sondern aus Algerien kommt, und seinen Namen lieber nicht nennen will.

Da sei ja auch nichts gegen zu sagen, dass die Polizei ihre Arbeit mache, man müsse sich eben darauf einrichten.

Er deale schon seit Jahren in Frankfurt. Wer ein bisschen Erfahrung habe, der verkaufe einfach nicht an kriminalpolizeilichen Hotspots, sondern treffe seine Kunden in der Nachbarschaft. Das Erwischenlassen am Hauptbahnhof sei in der Regel ein Anfängerfehler.