Bahnhofsviertel: Klinisch rein wird es im Bahnhofsviertel nie

Klaus-Dieter Strittmatter, Geschäftsführer des Präventionsrates, äußert sich zu Sicherheit und Prävention im Frankfurter Bahnhofsviertel.

Der Geschäftsführer des Präventionsrats, Klaus-Dieter Strittmatter, hat eine neue Aufgabe bekommen. Er ist städtischer Koordinator fürs Bahnhofsviertel. Im FR-Interview spricht der 56-jährige Jurist, der jahrzehntelang bei der Polizei war, über die Probleme im Viertel.

Herr Strittmatter, wie gut kennen Sie das Bahnhofsviertel?

Ich habe 1980 bei der Frankfurter Polizei angefangen. Ich war zwar nie auf dem 1. oder dem 4. Revier tätig, die für den Stadtteil zuständig sind. Aber es gab viele Berührungspunkte. Ich habe zum Beispiel in einer Einsatzbereitschaft gearbeitet. Natürlich hatten wir damals auch oft im Bahnhofsviertel zu tun.

Vergleichen Sie bitte die damaligen Zustände im Viertel mit den heutigen.

Wir hatten in den 80er und 90er Jahren eine ganz andere Situation. Auf der Taunusanlage gab es die offene Drogenszene, die sich natürlich auch ganz massiv im Bahnhofsviertel ausgewirkt hat. Das waren schlimme Zustände.

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die aktuelle Debatte?

Das ist schwierig. Viele Leute, die sich derzeit zu Recht beklagen, haben die 80er und 90er Jahre in Frankfurt ja gar nicht erlebt. Sicherlich sind die Probleme im Bahnhofsviertel nicht neu, aber ich will die Sorgen der Menschen nicht kleinreden. Wenn eine junge Frau durch eine Straße gehen muss, in der 20 oder 25 Männer auf dem Bürgersteig stehen, dann hat sie Angst. Das verstehe ich. Und eine offene Drogenszene kann nicht im Sinne von Stadt und Polizei sein. Der Hinweis, dass es schon mal schlimmer war, hilft mir da nicht.

Nun hat Ordnungsdezernent Markus Frank Sie als städtischen Koordinator für das Bahnhofsviertel eingesetzt. Was genau koordinieren Sie?

Ich vertrete die Stadt und kommuniziere mit den anderen Beteiligten. Etwa mit der Polizei, insbesondere mit der neuen Besonderen Aufbauorganisation, mit der Bundespolizei und mit der Bahn. Und ich bin natürlich seitens der Stadt unmittelbarer Ansprechpartner für Bürger oder Geschäftsinhaber. Wir sind seitens des Präventionsrats nun dabei, einen Regionalrat für das Bahnhofsviertel einzurichten. Davon verspreche ich mir viel.

In der Vergangenheit hatte man das Gefühl, dass die Stellen, die für die Sicherheit im Bahnhofsviertel verantwortlich sind, zu wenig voneinander wussten. Da wollte etwa die Bahn der Bundespolizei eine Wache in der B-Ebene einrichten, was die Polizei für wenig zielführend hält. Wie ist Ihre Wahrnehmung?

Das stimmt. Man hat oft aneinander vorbeigeredet. Deshalb war es ja so wichtig, dass Stadtrat Frank im Herbst zum Spitzengespräch mit allen Beteiligten eingeladen hat. Der Austausch ist viel besser geworden. Und zur Wache: Ich verstehe die Bundespolizei absolut. Eine Wache muss ständig besetzt sein. Das bindet Kräfte, die als Streifen dringend gebraucht werden.

Sie sind zugleich Geschäftsführer des Präventionsrats. Im Bahnhofsviertel wird aber vor allem der Ruf nach Repression laut: Anwohner, Geschäftsleute, Politiker fordern mehr Polizei, mehr Festnahmen, mehr harte Urteile, mehr Abschiebungen. Mit Prävention hat das nichts zu tun. Sind Sie der richtige Mann für den Job?

Das denke ich schon. Zum einen war ich jahrzehntelang bei der Polizei und kenne mich mit Repression wirklich gut aus. Und manchmal hilft auch nur die. Bei den Dealern zum Beispiel, da fällt mir in präventiver Hinsicht wirklich nicht viel ein. Die müssen erst einmal festgenommen werden, dann muss es Strafverfahren geben. Aber natürlich lässt sich auch im Bahnhofsviertel viel mit Prävention bewegen.

Was zum Beispiel?

Wenn mir Geschäftsleute sagen, dass Drogenabhängige vor ihrer Tür immer die Mülltonnen durchwühlen und dann der ganze Abfall auf der Straße liegt, kann ich mir mehrere Fragen stellen. Machen andere Müllbehälter Sinn? Lässt sich am Zyklus der Leerung etwas verändern? Ist es möglich, dass die Geschäftsleute die Tonnen erst morgens kurz vor der Leerung auf die Straße stellen? Oder die Beleuchtung. Grundsätzlich ist das Bahnhofsviertel gut ausgeleuchtet. Aber in bestimmten Ecken könnte man durch kleine bauliche Veränderungen viel bewirken. Damit nimmt man Dealern und Konsumenten die Rückzugsräume.

Im Regionalrat werden Anwohner und Geschäftsleute dafür werben, dass das Bahnhofsviertel möglichst sicher und sauber wird. Wie realistisch ist die Vorstellung?

Das Bahnhofsviertel wird nicht klinisch-rein. Das ist Illusion. Es wird immer auch Drogenhandel und –konsum geben. Aber das kann nicht so offensichtlich geschehen wie zuletzt. Sie müssen ja auch bedenken: Nicht jeder, der durchs Viertel geht, ist Frankfurter. Ich zum Beispiel weiß, dass von den meisten Abhängigen keine Gefahr ausgeht, auch wenn die womöglich aggressiv auftreten. Ein Besucher in Frankfurt weiß das nicht. Deshalb müssen wir auch auf die Drogen-Konsumenten zugehen und sie auf die Angebote hinweisen, die es gibt.

Gibt es genügend Angebote?

Das denke ich schon. Es gibt das Ossip-Programm, es gibt viele Streetworker… Das sind nur zwei Beispiele. Wobei es in Frankfurt eine Besonderheit gibt: die große Szene von Crack-Abhängigen. Die müssen vergleichsweise oft ihre Droge konsumieren. Die Zeit, in der die etwa für Sozialarbeiter ansprechbar sind, ist knapp.

Seit Herbst hat die Polizei ihre Präsenz im Viertel deutlich verstärkt. Macht sich das bemerkbar?

Das hat sich bereits bemerkbar gemacht. In der B-Ebene des Hauptbahnhofs wird wesentlich weniger gedealt, als das zuvor der Fall war. Es ist dort auch sauberer geworden, wobei ich natürlich immer noch Beschwerden über den Uringestank bekomme. Und man sollte sich auch keine Illusionen machen: Eine Garantie, dass man im Bahnhofsviertel nicht Opfer einer Straftat wird, die wird es nie geben. Dafür leben wir in einer Risikogesellschaft. Aber: Die Arbeit der Polizei zeigt Wirkung, die Bürger sehen, dass was passiert.

Nur wird die Polizei diese Präsenz nicht über Jahre hinweg aufrechterhalten können.

Polizeipräsident Gerhard Bereswill hat zumindest gesagt, dass die Besondere Aufbauorganisation bestehen bleibt, bis sich die Bürger im Bahnhofsviertel wieder sicher fühlen.

Und dann geben auch Sie Ihren Job als Koordinator auf?

Stadtrat Frank entscheidet, wann die Stelle nicht mehr benötigt wird. Klar ist aber, dass es eine Aufgabe auf Zeit ist. Ich kann mich nicht klonen und dauerhaft Koordinator fürs Bahnhofsviertel und Geschäftsführer des Präventionsrats bleiben.