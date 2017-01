Bahnhofsviertel: Mehr Videoüberwachung in Frankfurt

Die Taunusstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel wird bald per Videokamera überwacht. Doch der Nutzen der Kameras ist umstritten.

Frankfurt rüstet auf in Sachen Videoüberwachung. In der Taunusstraße im Bahnhofsviertel wird demnächst dauerhaft gefilmt. „Die technischen Voraussetzungen dafür sind jetzt geklärt“, sagt Andrea Brandl, persönliche Referentin von Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU). Hessen wird sich an den Kosten beteiligen, Frankfurt ist damit eine von landesweit zwei Kommunen, die Geld für die Videoüberwachung aus dem Topf des Landes beantragt haben.

Die Technik, die bei der Videoüberwachung in der Taunusstraße zum Einsatz kommt, soll dann auch die Grundlage für die Modernisierung der beiden bereits bestehenden städtischen Videoüberwachungen im Kaisersack und an der Konstablerwache sein. „Die Modernisierung der Anlagen kommt in jedem Fall“, verspricht Brandl.

Darüber wird sich die Frankfurter Polizei freuen. „Das Bild der Kamera an der Konstablerwache ist grausam“, sagt Polizeisprecher Alexander Kießling. Die Anlage sei bereits rund 15 Jahre alt. „Wer sich mit moderner Technik auskennt, weiß, was das bedeutet und was sich in der Zeit getan hat“, so Kießling.

Städtische Videoanlagen gibt es bislang in Frankfurt nur zwei: auf der Konstablerwache und im Kaisersack am Bahnhof. Die Deutsche Bahn hat darüber hinaus aber auch eine Vielzahl von Videoanlagen. Allein im Hauptbahnhof gibt es fast 90 Kameras. Zudem sind die S-Bahn-Stationen Taunusanlage, Messe, Frankfurt-Süd, Hauptwache und Konstablerwache überwacht.

Auch die Videoüberwachung der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof ist in die Jahre gekommen. „Die Qualität lässt schwer zu wünschen übrig“, sagt Ralf Ströher von der Bundespolizei, Eine Modernisierung ist im Zuge des Umbaus geplant. Die Deutsche Bahn will bundesweit 85 Millionen Euro in Videotechnik investieren, ein genauer Zeitpunkt steht aber noch nicht fest.

Im Koalitionsvertrag des Römerbündnisses ist noch ein weiterer Standort für Videoüberwachung vorgesehen: In der Allerheiligenstraße an der östlichen Zeil. Bislang ist das aber noch nicht konkret. Die Polizei hätte gerne eine weiteren Anlage an der Hauptwache. „Das ist ein neuralgischer Punkt in der Stadt“, betont Kießling. Polizeipräsident Gerhard Bereswill hatte bereits im vergangenen Februar im Rechtsausschuss des Magistrats für die drei neuen Standorte Taunusstraße, Allerheiligenviertel und Hauptwache geworben. Frankfurt sei vom einstigen Vorreiter in Sachen Videoüberwachung quasi zum Hinterbänkler mutiert. Doch die Koalition im Römer ist sich uneins. Während die CDU für die Ausweitung der Videoüberwachung plädiert, treten die Grünen auf die Bremse.

Vor allem eine Videoüberwachung der Hauptwache ist umstritten. Die Polizei wünscht die Überwachung, weil sich auf diesem touristisch stark frequentierten Platz viele Taschendiebstähle ereignen. Doch der Bereich der Hauptwache wird auch sehr häufig für öffentliche Demonstrationen genutzt, weswegen eine generelle Videoüberwachung von Datenschützern skeptisch gesehen wird. Ganz ohne Videoüberwachung ist die Hauptwache ohnehin nicht, zumindest im Untergrund. Die innerstädtischen S-Bahnstationen sind im Gleisbereich alle überwacht.

Überwacht wurden auch Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt und die Feierlichkeiten zu Silvester. „Die im Bereich des Eisernen Stegs eingesetzte Kamera hat sich abermals sehr bewährt“, heißt es bei der Polizei. Aufgrund der Bilder konnten Menschenströme gesteuert, Polizeikräfte gezielt eingesetzt und dadurch „mögliche Gefahren unmittelbar erkannt sowie beseitigt werden“. Konkrete Beispiele wollte die Polizei aber auch auf Nachfrage nicht nennen, belastbare Zahlen, die eine Videoüberwachung stützen, gibt es auch nicht.