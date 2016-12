Bahnhofsviertel: Polizei macht erneut Kontrollen

Die Polizei hat am Donnerstagabend erneut Kontrollen im Bahnhofsviertel gemacht. Foto: David Schafbuch

Kurz vor Ende des Jahres greift die Polizei im Bahnhofsviertel wieder durch. Sie macht in der Mainzer Landstraße Kontrollen.

Auch kurz vor Ende des Jahres setzt die Frankfurter Polizei ihre Kontrollen im Bahnhofsviertel fort. Am Donnerstagabend errichtete sie nach Angaben eines Polizeisprechers in der Mainzer Landstraße in Höhe des Francois-Mitterand-Platzes einen Kontrollpunkt. Im Einsatz waren die Besatzungen mehrerer Polizeiwagen. Nach Angaben des Sprechers sollen Fahrzeuge überprüft worden sein. Wie groß die Zahl der eingesetzten Beamten war, konnte er nicht sagen.

Nach dem Bericht eines Augenzeugen sollen auch Kontrollen in zwei Geschäften in der Mainzer Landstraße in Höhe des Einkaufszentruums Skyline Plaza gemacht worden sein. Dabei soll es um Rauschgift gegangen sein.

Die Polizei verstärkt seit geraumer Zeit den Druck auf Dealer im Bahnhofsviertel. Sie hat dazu eigens eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation, also eine Art Sonderkommission, geschaffen. Dadurch können täglich 100 zusätzliche Polizisten im Quartier eingesetzt werden.

Die Zustände im Bahnhofsviertel haben sich in diesem Jahr verschlechtert. Die Zahl der Crackdealer soll sich nach Angaben von Polizeipräsident Gerhard Bereswill allein in der Taunusstraße verdoppelt haben.

Der Polizei-Sprecher konnte am Donnerstagabend noch nicht darüber Auskunft geben, wie viele Personen kontrolliert oder festgenommen wurden. Unklar ist auch, ob in den genannten Geschäften Drogen gefunden worden sind. (lad/FR)