Baudenkmäler in Frankfurt: Denkmalschutz unter Druck

Der Denkmalschutz in Frankfurt ist schon seit Jahren in eine Verteidigungsposition gedrängt. Bundesweit traurige Berühmtheit hat das Fassadengerippe erlangt, das dem früheren Bundesrechnungshof übrigblieb ist.

Ernst May, der große Frankfurter Stadtbaurat der 20er Jahre, gibt dem Saal seinen Namen. An diesem Abend ist jeder Stuhl hier besetzt, die Menschen hocken auch auf dem Boden und lehnen an den Wänden. Viele Architekten und Planer sind gekommen. Einmal im Jahr zieht das städtische Denkmalamt Bilanz; das kleine, nur 19-köpfige Team ist nahezu komplett erschienen. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) hält seine Antrittsrede in diesem Kreis. Und er kommt rasch auf den Punkt: „Der Denkmalschutz gerät unter Druck – seine Aufgabe wird immer schwieriger!“

Raunen unter den Zuhörern. Denn der Denkmalschutz ist in Frankfurt am Main, der dynamischsten deutschen Großstadt, schon seit Jahren in eine Verteidigungsposition gedrängt. 9000 Bau-, Garten- und Kunstdenkmäler müssen bewahrt werden – während immer wieder private Investoren auf Abriss oder Einschränkung drängen, um Raum zu schaffen für neue Büro- und Dienstleistungsbauten.

„Die Denkmalschützer brauchen viel Fingerspitzengefühl in einer Stadt, die sehr rasant wächst – da ist es nicht immer einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagt Josef. 463 Anträge auf Veränderung denkmalgeschützer Bauten kamen 2016 auf die Schreibtische der Denkmalschützer – „das war fast jeder vierte Bauantrag in der Stadt“.

Bundesweit traurige Berühmtheit erlangte das Fassadengerippe, das vom denkmalgeschützten früheren Bundesrechnungshof an der Berliner Straße übrigblieb. Viele Architekten kritisierten das als Versagen der Denkmalpfleger. Private Investoren errichten dort eine Mischung aus Büros und Hotel samt einiger Wohnungen unter dem schönen Motto „Kornmarktarkaden“.

Der Planungsdezernent verteidigt das Verhalten seiner Fachleute: „Wir haben das intensiv diskutiert und eine denkmalpflegerisch akzeptable Lösung gefunden.“ Wieder antwortet ein Raunen im Saal.

Denkmalpflege Im Frankfurter Stadtgebiet sind 9000 Bau-, Garten- und Kunstdenkmäler bekannt. Dazu kommen die Grabdenkmäler und 1700 archäologische Denkmäler, die zumeist oberirdisch unsichtbar sind. « zurück 1 | 6 weiter »

Die Alternative zu diesem Kompromiss, argumentiert Josef, seien Totalabriss oder Leerstand gewesen: „Beides keine guten Lösungen.“ Immer mehr, urteilt auch der Planungsdezernent, spielten „wirtschaftliche Fragen“ in die Arbeit des Amtes hinein. Josef stellt sich demonstrativ vor das Team: „Der Denkmalschutz muss verteidigt werden.“

Der Stadtrat tritt auch der häufig geäußerten Meinung entgegen, die Stadt opfere jedes Jahr viele denkmalgeschützte Bauten. Das sei ein Vorurteil. 2016 sei „der Verlust denkmalgeschützter Bausubstanz relativ gering“ gewesen.

Auf dem Grundstück Bolongarostraße 166 im Stadtteil Höchst erlaubte das Amt den Abbruch eines „rückwärtigen Anbaus“ an ein denkmalgeschütztes Gebäude – Begründung: Das Haus habe keinen „eigenen Denkmalwert“ besessen. Und an der Straße Am Michlersbrunnen in Bergen durfte ein geschütztes Haus abgerissen werden: „Aufgrund von irreparablen baulichen Schäden“, so die Darstellung des Amtes.

Die Arbeit der Konservatoren findet in Frankfurt große Aufmerksamkeit – nicht nur an diesem Abend. Überall, wo die Bodendenkmalpfleger graben, versammeln sich viele Zuschauer. Als die Fachleute vergangenes Jahr in der Baugrube für die Römerstadtschule in Heddernheim Funde aus der Römerzeit bargen, sahen ihnen mehr als 400 Menschen zu.

An insgesamt 61 Fundstellen im Stadtgebiet gruben die Experten im vergangenen Jahr. Andrea Hampel, die Leiterin des Denkmalamtes, präsentiert dem staunenden Publikum an diesem Abend im Planungsdezernat die schönsten Funde aus dem Jahr 2016. So zum Beispiel den wunderbar erhaltenen Zahn eines Mammuts, etwa 10 000 Jahre alt. Gefunden wurde er, als Arbeiter die Baugrube für ein neues Bürohochhaus an der Mainzer Landstraße ausschachteten.

Sorgsam konserviert ist der Mammut-Zahn inzwischen im Archäologischen Museum in Frankfurt eingetroffen. Der attraktivste Fund auf der Baustelle der Römerstadtschule war die kleine Skulptur eines Adlers – das Wappentier einer dort stationierten Legion. Die Fundstücke innerhalb eines Jahres gehen in die Tausende. „Gerade die Römer waren eine Wegwerfgesellschaft“, urteilt Amtsleiterin Hampel. Viele Alltagsgegenstände aus dieser Zeit, wie etwa Keramik, bergen die Konservatoren. Nach Hampel, die seit sieben Jahren an der Spitze des Amtes steht, schlägt ihr Stellvertreter Stefan Timpe ein anderes wichtiges Kapitel auf: Die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude in Frankfurt. Das Amt verfügt über einen eigenen Etat, um Hausbesitzer bei dieser schwierigen Aufgabe zu unterstützen.

Mehr dazu

Im vergangenen Jahr förderte die Stadt insgesamt 39 Projekte mit einer Gesamtsumme von knapp 260 000 Euro. Immer wieder geht es um die Wiederherstellung alter Fassaden. Etwa beim Fachwerkhaus auf dem Grundstück Alt-Niederursel 42. Beim Mainkai 6/7, einem klassizistischen Gebäude, mussten die Denkmalpfleger zugleich den Gescheckten Nagelkäfer bekämpfen – er hatte Teile des Hauses schon in Holzmehl verwandelt.