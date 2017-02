Baudenkmäler in Frankfurt: Verstärkung in Denkmalpflege tut not

Die Politiker in Frankfurt haben die Denkmalpflege zumeist nur als lästiges Anhängsel betrachtet. Das muss sich ändern, denn es gibt immer mehr zu bewahren.

Die Analyse von Planungsdezernent Mike Josef (SPD) ist zutreffend. Die Denkmalschützer in Frankfurt stehen unter hohem Druck. Nur: Neu ist diese Erkenntnis nicht.

Bei den Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs war die historische Bausubstanz der Stadt schwer getroffen worden. Doch der Wiederaufbau und die Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders ließen viele weitere schützenswerte Gebäude verschwinden. Dabei war in Frankfurt eine besondere Rücksichtslosigkeit zu beobachten, die es in anderen deutschen Städten so nicht gab.

Seit den 70er Jahren hat sich der städtebauliche Wandel in Frankfurt weiter beschleunigt. Es ist der wirtschaftliche Druck vieler privater Investoren, der immer wieder denkmalgeschützte Bauten gefährdet – oder sie ganz verschwinden lässt.

Der frühere Bundesrechnungshof an der Berliner Straße im Stadtzentrum, der fast gänzlich neuen Büros und Hotelzimmern weichen muss, ist nur ein prominentes Beispiel.

Das traurige Gerippe, das dort vom alten Gebäude übrig geblieben ist, markiert ohne Zweifel eine Niederlage des Denkmalschutzes. Das Gleiche gilt für den Neubau der Europäischen Zentralbank (EZB), der im Ostend die geschützte Großmarkthalle aus den späten 20er Jahren degradiert hat.

Die Denkmalpfleger selbst trifft in diesen und anderen Fällen wenig Schuld. Sie kämpfen durchaus heldenhaft für die erhaltenswerte Bausubstanz.

Doch sie sind nur dann erfolgreich, wenn die Politik ihnen Rückendeckung gibt. Wo diese fehlt, stehen die Denkmalpfleger auf verlorenem Posten. Das galt sowohl bei der Europäischen Zentralbank wie auch beim Bundesrechnungshof.

Das heißt: Die Kommunalpolitiker müssen den Denkmalschutz ausbauen, ihm mehr politisches Gewicht verleihen. Doch daran mangelt es bisher. In den zurückliegenden Jahrzehnten ist kaum etwas geschehen. Die Politiker haben die Denkmalpflege zumeist nur als lästiges Anhängsel betrachtet.

Nur zwei Zahlen, die ein groteskes Missverhältnis beschreiben: Das städtische Denkmalamt hat insgesamt 19 Mitarbeiter, muss sich um 9000 Bau-, Garten- und Kunstdenkmäler kümmern. Hier ist dringend Verstärkung nötig. Wenn der Planungsdezernent es ernst meint mit seinem plakativen Bekenntnis, den Denkmalschutz zu verteidigen, dann sollte er handeln. Und so schnell wie möglich im kommenden städtischen Haushalt zusätzliche Stellen für das Amt beantragen.

Tatsächlich leisten die wenigen Fachleute schon heute Bemerkenswertes, wenn es um die Sanierung und Erhaltung historischer Bausubstanz geht. Doch es gibt immer mehr zu bewahren. Nach den Gebäuden der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, die zuletzt in den Fokus einer intensiven Debatte gerieten, müssen jetzt die der 80er Jahre bewertet werden.