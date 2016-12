Becherbonus: Kaffee to go, aber bitte ohne Müll

Immer mehr Frankfurter Cafés geben Rabatt, bringt man seinen wiederverwendbaren Becher mit. Zwischen 10 bis 30 Cent können die Kunden pro Kaffee sparen.

Eigentlich ist Matthias Kleine nicht so der Kaffee-Typ. „Mir ist immer schon so recht warm, deswegen trinke ich nicht so gerne Heißgetränke weder Zuhause noch to go“, sagt der 24-Jährige, der aus Flensburg zu Besuch ist und der Typ Surfboy ist. Aber an diesem Mittwoch gibt es in der Filiale der Biobäckerei Kaiser auf der Berger Straße für die ersten 25 Kunden ein Heißgetränk plus einen wiederverwendbaren Coffee-to-go-Becher geschenkt. „Dann habe ich doch einen Kakao genommen. Das mit diesen Bechern, die man öfters nutzt, ist eine super Idee“, sagt Kleine.

Ausgeschenkt hat seinen Kakao im #Becherbonus-Becher die Staatssekretärin Beatrix Tappeser. Seit März gibt es die Initiative Becherbonus des hessischen Umweltministeriums. Mittlerweile werde die Initiative bundesweit nachgeahmt. Kunden, die ihren wiederverwendbaren Coffee-to-go-Becher mitbringen, bekommen 10 Cent, bei manchen Cafés oder Bäckereien sogar bis zu 30 Cent Rabatt auf Kaffee oder Latte Macchiato.

„Pro Stunde werden bundesweit 320 000 Coffee-to-go-Becher verbraucht. Das sind 2,8 Milliarden pro Jahr, die auf dem Müll landen und die meist schwer zu recyclen sind“, erzählt Tappeser. Mittlerweile nehmen 38 Unternehmen mit 2700 Verkaufsstellen teil. „Die meisten kommen aus Hessen.“

In Frankfurt sind folgende Unternehmen dabei: Sandwich and More, das Studentenwerk, Traffic Snack, Siebenkorn, Balsac Coffee, Häagen Dazs, Denningers, Kamps, Kröger’s Brötchen und selbst die ganz großen Ketten wie McDonald’s, Starbucks und Nordsee machen mit.

Seit Anfang Dezember ist auch die Biobäckerei Kaiser aktiv. Und zwar in zwei ihrer Filialen: Eine in Wiesbaden und eine in Frankfurt. „Das Angebot wird gut angenommen und wir wollen das auf alle unsere 18 Filialen im Rhein-Main-Gebiet ausweiten“, sagt Volker Schmidt-Sköries, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der Bäckerei-Kette. Für elf Euro können Kunden hier einen wiederverwendbaren Coffee-to-go-Becher kaufen. „Da freut sich die Umwelt“, so Schmidt-Sköries. „Damit es die Masse erreicht, müssten aber auch die Trend People anfangen mit den wiederverwendbaren Bechern rumzulaufen.“ Den Rabatt von 10 Cent auf den Kaffee bekäme man, egal ob man mit der eigenen Porzellantasse oder der eines anderen Anbieters käme. „Jetzt mit meiner neuen Tasse kann ich ohne schlechtes Gewissen meinen Coffee-to-go im Bethmannpark trinken“, sagt Kunde Roland Herold. Auch Seval Dognan (36) und ihr Freund Thanos Fragkandreas (34) wollen ihre #Becherbonus-Becher künftig nutzen.

„Der passt auch prima in die Handtasche und ist leicht“, sagt Dognan. Staatssekretärin Tappeser sagt: „Unser Ziel ist es, dass in den nächsten zwei Jahren 50 Prozent der Leute immer öfter den wiederverwendbaren Becher mitnehmen.“ Sie selbst trinkt ihren Kaffee nie to go, sondern im Sitzen. In der Porzellantasse.