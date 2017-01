Begegnung mit Flüchtlingen: Großer Andrang im Café KOZ

Das Offene Haus der Kulturen sucht Planungssicherheit und Unterstützung. Denn wie es künftig weitergeht, ist derzeit offen.

Aus einem Lautsprecher tönen am Sonntagnachmittag orientalische Klänge über den Vorplatz des Studierendenhauses KOZ. Draußen ist keine Menschenseele zu sehen. Das sieht drinnen ganz anders aus.

Zum einjährigen Bestehen vom „Sonntagscafé“ des „Offenen Hauses der Kulturen“ sind viele Besucher gekommen. Sie sitzen auf umgezimmerten Euro-Paletten in Grüppchen zusammen und plaudern. Kinder spielen in einer Ecke. An der Essenstheke liegen viele süße und salzige internationale Speisen, wie spanische Spinattaschen oder Lebkuchen. Über eine Spendendose bestimmt jeder Kunde selbst den Preis. „Wir sind keine Veranstalter, sondern bieten eine Plattform, die einzelne Personen nutzen können, um ehrenamtlich aktiv zu werden“, sagt Lothar Augustin vom „Offenen Haus der Kulturen“, einem Verein, dessen Mitglieder sich als loser Zusammenschluss von Ehrenamtlichen verschiedener Initiativen verstehen, etwa des Stadtteilbüros oder aus Kirchengemeinden. Das Sonntagscafé, das sich nach einem Willkommensfest für Geflüchtete im Dezember 2016, entwickelt hat, wurde nach und nach durch weitere Veranstaltungen und Aktivitäten ergänzt.

Beispielsweise gibt es eine Fahrradwerkstatt, ein Repair-Café sowie seit etwa drei Monaten einen Radiosender, der dreimal wöchentlich auf Arabisch, Farsi, Dari und Deutsch sendet und via Internet zu empfangen ist. Im Herbst gab es Ferienspiele für Kinder und im Juli ein Sommerfest.

Sayed Haidary kommt gerne sonntags ins KOZ. Der 23-Jährige steht an der Getränkekasse oder hilft an der Theke aus, so wie viele Bewohner der Geflüchtetenunterkunft im Labsaal auf dem ehemaligen Bockenheimer Unigelände. Bei Fragen und Problemen hat er hier Ansprechpartner gefunden. So berichtet der junge Mann, der in Afghanistan Wirtschaft studiert hat, dass er im „Offenen Haus der Kulturen“ den Tipp bekommen habe, sich bei einem Programm für geflüchtete Akademiker an der Goethe-Uni zu bewerben. Auch bei der Bewerbung bekam er Unterstützung und wurde genommen. Nun lernt er von montags bis freitags an der Uni Deutsch.

Einmal pro Woche spielt Haidary bei der Fußballgruppe mit, die sich aus Besuchern des „Offenen Hauses der Kulturen“ gegründet hat. Sie trainieren auf dem Gelände des Postsportvereins. Die Spieler kommen aus Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea oder Pakistan. „Wir sprechen Deutsch miteinander und können so die Sprache üben“, sagt Haidary. Aus vielfältigem Engagement heraus haben sich in einem Jahr rund um das Sonntagscafé eine Reihe von Aktivitäten entwickelt. Wie es für das „Offene Haus der Kulturen“ zukünftig weitergehen wird, ist noch unklar. 2019 soll der Asta-Studierendenausschuss auf den Campus im Westend ziehen. „Wir brauchen Planungssicherheit und Unterstützung“, sagt Augustin. Deshalb suchen er und seine Mitstreiter schon jetzt Kontakt zu Lokalpolitikern.