Bockenheim: Der Heiland als „cooler Typ“

Auch echte Schafe waren Teil des Krippenspiels in Bockenheim an Heiligabend. Foto: Renate Hoyer

75 Darsteller machen beim modernen Krippenspiel auf dem Kirchenvorplatz mit. Eine bockige Eselin bereitet kurzzeitig Schwierigkeiten.

Der Kirchplatz ist am Samstagnachmittag voll. Aus den Seitengassen pilgern weitere Besucher heran, um das Krippenspiel der Evangelischen Gemeinde unter freiem Himmel zu sehen.

Vor den Treppenstufen, die zum Vorplatz der Sankt-Jakobs-Kirche führen, steht eine Reihe Drängelgitter, hinter denen mehrere hundert Menschen, darunter viele Familien mit kleinen Kindern, warten. Einige Väter haben ihre Sprösslinge auf die Schultern genommen, damit die besser sehen können. Auf dem Vorplatz wurde eine große Bühne errichtet, samt Zelt und Krippe mit Strohdach. Davor sitzen vier Schafe, auf Stroh gebettet, in einem kleinen, bunten Holzgatter.

Um Punkt 16 Uhr eröffnen Pfarrerin Pia Baumann und Pfarrer Rüdiger Kohl den Gottesdienst, der mit dem Krippenspiel vor der Kirche zum vierten Mal am Heiligabend stattfindet. „Lange haben wir uns auf diese Heilige Nacht vorbereitet“, sagt Baumann. Über Wochen hätten die Teilnehmer Texte gelernt und die Musikstücke geprobt. Mit einem Theaterpädagogen haben 75 Kinder und Jugendliche der Gemeinde das Stück „Die goldene Kette“ einstudiert. Es ist eine moderne Inszenierung, die auf das klassische Krippenspiel rekurriert. Drei Mädchen finden im Haus ihrer Großmutter einen Ring, der zu einer goldenen Kette gehört. Mit dem Ring machen sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Immer wieder gibt es schnelle Szenenwechsel. Dazwischen spielt das Posaunenorchester „Blech in Takt“ auf. Ein Chor stimmt dazu ein. Auch die Besucher singen mit.

Der Heiland als „cooler Typ"

Hinter der Bühne warten schon seit Beginn des Gottesdienstes rund 20 Mädchen und Jungen, als Hirten verkleidet. Ungefähr ebenso viele Engel, mit weißen Tüchern und Flügeln auf dem Rücken, sind zu sehen. Als sie die Bühne betreten, kommen sie als Teil ihrer Rollen ins Tuscheln. Was der Heiland ist, möchte ein Engel wissen. Ein „Retter“, „ein cooler Typ“, wissen zwei andere. Im Publikum wird gelacht. Zum Abschluss des Auftritts singt der Engelschor „Alle Jahre wieder“.

Etwas Schwierigkeiten bereitet indes Esel-Dame Rosalie ihrem Besitzer Hans-Jürgen Rhein. Das sechsjährige Lastentier mit dem dunkelbraunen Fell will partout nicht den Vorplatz zur Kirche hinauf laufen, und schon gar nicht, wie im Krippenspiel vorgesehen, die Darstellerin Marias hinauf transportieren. In den vergangenen drei Jahren hatte das geklappt.

Erst nach mehrmaligem Schieben und Zerren lässt sich Rosalie erweichen. Grund für die Bockigkeit sei ein hektischer Tag mit Stau auf der Anreise aus dem Odenwald gewesen, so Rhein.

Bettina Müller ist mit ihren beiden Kindern zu dem Krippenspiel gekommen. Sie findet den Open-Air-Gottesdienst „total modern und kindgerecht“. Auch Wolfram Horneff, der seinen siebenjährigen Sohn auf dem Arm trägt, lobt die „neue Inszenierung“. Die beiden sind vom Riedberg angereist.

Nach Einbruch der Dunkelheit halten viele Besucher entzündete Kerzen, mit denen Spenden für ein Hilfsprojekt gesammelt werden, in den Händen. Der Kirchplatz wird in ein besonderes Licht getaucht.