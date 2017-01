Bombe in Frankfurt: Nervenkitzel am Sonntag

Von Joel Schmidt

Die Evakuierung in Frankfurt klappt, die Sperrzonen rund um den Fundort der Bombe sind am Vormittag menschenleer. Alles läuft ab wie bei einer großen Alarmübung.

Die Gehwege entlang des Mainufers sind noch immer vom Schnee und Reif der vergangenen Nacht bedeckt, kaum eine Menschenseele verliert sich an diesem kalten Sonntagmorgen ans Flussufer. In unmittelbarer Nähe des Holbeinstegs, fast am Fuße der Anlegestelle des Ruderclubs Germania, soll heute eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen und anschließend entschärft werden. In einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle beginnen Polizisten allmählich mit der Einrichtung der Sperrzone. Die direkten Zugangswege zum Mainufer versperren sie mit Absperrband, entlang des Untermainkais sowie des Schaumainkais sind zudem Streifenwagen positioniert. Doch abgesehen von ein paar frühmorgendlichen Läufern bleibt die Polizei von Schaulustigen weitestgehend verschont.

„Wir bitten Sie, zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihre Wohnungen zu verlassen“, ertönt es um Punkt 9.30 Uhr aus den Lautsprecherwagen der Polizei. Mit dieser Durchsage beginnt die Evakuierung von knapp 900 Menschen, die innerhalb der Sperrzone leben. Gleichzeitig schwärmen kleine Gruppen von Polizisten im dichter werdenden Schneetreiben durch die Straßen des abgesperrten Gebietes aus, um an jeder einzelnen Wohnung zu klingeln und die dort noch anzutreffenden Bewohner nochmals persönlich zum Verlassen aufzufordern. Auf der südlichen Mainseite hat das Deutsche Rote Kreuz in der Turnhalle der Schillerschule eine Notunterkunft eingerichtet, auf der nördlichen dient das Gewerkschaftshaus als Anlaufstelle.

Bei heißen und kalten Getränken und ein paar Snacks erzählt Michael Fischer (71), auf einer Bierbank in der Turnhalle sitzend, dass ihm so etwas in seinen 45 Jahren, die er mittlerweile in Sachsenhausen wohne, bisher noch nicht passiert sei. Als die Meldung zur Evakuierung ihn und seine Frau erreicht habe, „sind Erinnerungen an meine Eltern wach geworden“, sagt er.

Diese hätten sich in den letzten Kriegsjahren in Berlin häufig in Luftschutzbunker flüchten müssen. Angst, dass bei der Entschärfung der Bombe etwas schiefgehen könnte, hat er allerdings keine. Er ist lediglich etwas verärgert, dass er bereits so früh seine Wohnung verlassen musste, „da ich gerne etwas länger geschlafen hätte“. Als erfahrener Sporttaucher, der auch bereits das eine oder andere Mal im Main getaucht ist, zeigt er sich zudem überrascht, „dass die die Bombe in der Kloake überhaupt entdeckt haben“. Da er und seine Frau eine Nachbarin aus ihrer Straße hier in der Unterkunft getroffen haben und sie sowieso in Begleitung ihres Hundes Remus sind, mit dem sie später noch spazieren gehen werden, kommt ihnen die Zeit, die sie hier verbringen, auch nicht unendlich vor. Bedauernswert findet Michael, der Hobbyzauberer ist, einzig, dass er die Wartezeit nicht dazu nutzen konnte, ein paar einstudierte Zaubertricks vorzuführen.

„Aber meine Frau findet das nicht gut, wenn ich mich immer so in den Mittelpunkt stelle“, sagt er abschließend mit einem leichten Grinsen im Gesicht – und erntet für diesen Kommentar prompt ein resigniertes Kopfschütteln seiner ihm gegenüber sitzenden Frau.

Im Gegensatz zu der eher spärlichen Einrichtung der Turnhalle wirkt der große Saal des Gewerkschaftshauses mit seinem Holzparkett direkt luxuriös. An mehreren langgezogenen Tischen sitzen verstreut in kleinen Gruppen Menschen und unterhalten sich; manche haben Tageszeitungen und Bücher zum Lesen mitgebracht, andere erfreuen sich an der vom DRK bereitgestellten Linsensuppe. Auch Familie Späth, mit ihrer achtjährigen Tochter Kamilla, sitzt an einem der Tische und spielt gemeinsam ein Kartenspiel. Eigentlich, so erzählt die Achtjährige, hätten sie zusammen ins Experiminta-Museum gehen wollen, „doch dann waren wir zu neugierig und wollten mal sehen, was hier passiert“. Ihre Großmutter lobt die gute Verpflegung und das Engagement der freiwilligen Helfer vor Ort, und Kamilla ist sowieso mehr als zufrieden, seitdem sie im Rettungswagen des DRK sitzen durfte.

Zurück am Holbeinsteg zeigen sich am frühen Nachmittag alle Beteiligten erleichtert. Vor dem massiven Schutzkordon aus weißen Sandsäcken, in dessen Innerem die Entschärfung hätte stattfinden sollen, spricht Polizeisprecher Andrew McCormack von einem sehr glücklich verlaufenen Einsatz. Und auch der vor der verrosteten Bombe kniende Feuerwerker René Bennert vom Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt, der für die Entschärfung zuständig gewesen ist, betont, dass es „nicht besser hätte laufen können“.

Dennoch legt er Wert darauf, dass die gebotene Vorsicht mehr als gerechtfertigt gewesen sei. Denn dass an der Bombe gar kein Zünder mehr installiert gewesen ist, „haben wir erst, nachdem wir die Bombe von all dem Schlamm befreit haben, entdecken können“, sagt Bennert abschließend.