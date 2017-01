Bombenentschärfer: „Intakter Zünder“

Für die Entschärfung der Bombe ist bereits einiges vorbereitet. Foto: Andreas Arnold

Auf ihn kommt es am Sonntag an. Bombenentschärfer René Bennert spricht im FR-Interview über seinen Einsatz am Mainufer.

Das Handwerk des Bombenentschärfens hat René Bennert bei der Bundeswehr gelernt. Am Sonntag soll der 39 Jahre alte Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes, der beim Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelt ist, den im Main gefundenen Sprengkörper unschädlich machen. Herr Bennert, wie ist der Zustand der Bombe im Main?

Das kann ich Ihnen noch nicht genau sagen, weil ich die Bombe noch nicht selbst gesehen habe. Aber ein Polizeitaucher hat Bilder gemacht. Daraus ergibt sich, dass es eine US-amerikanische Fliegerbombe vom Typ GP 100 ist. Sie ist 50 Kilo schwer und etwa zur Hälfte mit Sprengstoff gefüllt. Der Zünder scheint so weit in Ordnung zu sein. Deshalb haben wir nach dem Fund der Bombe am Dienstag gesagt, dass wir mit der Entschärfung bis Sonntag warten können. Hatten Sie also auch erwogen, die Bombe sofort zu entschärfen?

Sicher. Das war eine Option. Wenn der Zünder derart defekt gewesen wäre, dass man jederzeit mit einer Explosion hätte rechnen müssen, dann hätten wir sofort mit der Entschärfung beginnen müssen. Das ist nun nicht der Fall, was das Arbeiten etwas entspannter macht. Die Bombe liegt seit mehr als 70 Jahren im Fluss, ohne dass sie explodiert ist. Welche Gefahr geht von ihr aus?

Wenn die Bombe in Bewegung gerät, droht natürlich weiterhin Gefahr. Das kann etwa bei Hochwasser der Fall sein. Oder aber bei starkem Wellengang durch Schiffsverkehr. Deshalb dürfen derzeit ja keine Schiffe über den Fundort fahren. Und je länger die Bombe im Wasser liegt, desto gefährlicher wird sie. René Bennert hat einen stressigen Sonntag vor sich. Foto: Andreas Arnold Warum?

Die Ummantelung der Bombe korrodiert natürlich. Der Zünder kann Schaden nehmen, und wir wissen ja auch nicht, was mit der Bombe beim Aufprall geschehen ist. Möglicherweise gibt es Risse, aus denen Sprengstoff ausgetreten ist, der durch chemische Reaktionen in den vergangenen Jahrzehnten auch gefährlicher wird. Wie wird die Entschärfung am Sonntag ablaufen?

Um 10 Uhr beginnt die Evakuierung. Erst wenn die vollständig abgeschlossen ist, werden speziell ausgebildete Taucher die Bombe bergen und an Land bringen. Am südlichen Mainufer haben wir aus Sandsäcken einen Schutzwall aufgebaut. Hinter dem werden wir die Bombe entschärfen. Wir werden sie aller Voraussicht nach nicht sprengen müssen. Wann werden Sie fertig sein?

Das ist schwer zu sagen, aber es kann schon Nachmittag werden. Interview: Georg Leppert