Bombenentschärfung in Frankfurt: Bombe wird entschärft

Ein Viereck aus Sandsäcken ist in Frankfurt am Mainufer aufgebaut, in dem am Sonntag (08.01.) eine im Main entdeckte 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden soll. Foto: dpa

Am Sonntagmittag soll in Frankfurt der Sprengkörper, der im Main gefunden wurde, unschädlich gemacht werden. Manche Anwohner könnten einen Schreck bekommen.

Die Menschen in Sachsenhausen und in der Innenstadt müssen am Sonntag mit einem lauten Knall rechnen. Zwar solle die Bombe, die der Kampfmittelräumdienst entschärfen will, nicht gesprengt werden, sagte Polizeisprecher Andrew McCormack am Freitag. Allerdings soll der Zünder der 50-Kilo-Fliegerbombe mit einem ferngesteuerten Aufsatz entfernt werden. Dieser Vorgang könne laut werden, sagte der Polizeisprecher.

Die beiden Sicherheitszonen nördlich und südlich des Mains (jeweils 300 Meter rund um den Fundort am Holbeinsteg) müssen bis 9.30 Uhr komplett geräumt sein. Der Polizeieinsatz beginnt aber wesentlich früher. Lautsprecherwagen werden bereits morgens durch die betroffenen Gebiete fahren und die Anwohner darüber informieren, dass sie das Gelände verlassen müssen. Die etwa 900 Menschen, die in der Sicherheitszone wohnen, waren in den vergangenen Tagen auch per Flugblätter informiert worden. Nach 9.30 Uhr wird die Polizei Streifen durch die Sperrgebiete schicken und an Wohnungen, die noch belebt aussehen, klingeln. Erst nach diesem Rundgang kann die Entschärfung beginnen.

Unterdessen macht das Filmmuseum, Schaumainkai 41, den Menschen, die in der Sperrzone leben, ein Angebot. Wenn sie ihren Personalausweis vorlegen, haben sie den gesamten Sonntag über freien Eintritt.