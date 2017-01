Bombenfund in Frankfurt: Bombe legt Museen lahm

Am südlichen Mainufer in Frankfurt wird am Sonntag eine Bombe entschärft. Städel und Liebieghaus sind geschlossen. Viele Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Die Sandsäcke liegen schon bereit. Am südlichen Mainufer – unweit des Holbeinstegs in Frankfurt – hat der Kampfmittelräumdienst am Donnerstag einen Schutzwall eingerichtet. Dort soll am Sonntagmittag die 50-Kilo-Fliegerbombe entschärft werden, die Taucher der Feuerwehr am Dienstag bei ihrer wöchentlichen Übung gefunden hatten.

Für Radfahrer und Fußgänger ist das südliche Mainufer zwischen Friedens- und Untermainbrücke bereits gesperrt. Nun wurden auch Details bekannt, wie die Evakuierung am Sonntag ablaufen soll. Die Zone, in der sich von 9.30 Uhr an niemand außer den Entschärfern aufhalten darf, wird 300 Meter rund um den südlichen Brückenkopf des Holbeinstegs liegen. Das bedeutet, dass 900 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Das heißt auch: Das Hotel Interconti am nördlichen Mainufer muss komplett geräumt werden.

Und auch die beliebten und stark frequentierten Ausstellungshäuser Städel und Liebieghaus liegen innerhalb der Sperrzone. Beide bleiben am Sonntag aus Sicherheitsgründen komplett geschlossen, wie Städel-Sprecherin Alexandra Hahn am Donnerstagnachmittag mitteilt. Auch das Restaurant des Städel-Museums und das beliebte Café des Liebieghauses werden nicht geöffnet.

Betreten verboten. Sperrzone am Holbeinsteg. Foto: Andreas Arnold

Das bedeutet: Viele Kulturliebhaber müssen auf den Besuch von Städel und Liebieghaus verzichten. Der Sonntag ist traditionell der stärkste Besuchstag in beiden Häusern. An einem durchschnittlichen Tag kommen 1400 Menschen ins Städel-Museum und 250 ins Liebieghaus. Auch Gruppen reisen von weither an, um die Ausstellungen zu sehen. Betroffen seien allerdings am Sonntag lediglich fünf Gruppen, die das Museum bereits informiert habe, so Hahn.

Alle bereits online gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit und können bei späteren Gelegenheiten eingesetzt werden. Im Städel ist als zentrale Ausstellung derzeit „Geschlechterkampf“ zu sehen, die künstlerische Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen in der Zeit von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Mehr als 150 Werke der Malerei, Grafik, der Skulptur, der Fotografie und des Films werden gezeigt. Seit ihrer Eröffnung am 24. November erfreute sich die Ausstellung großen Zuspruchs. Im Liebieghaus ist noch immer die Ausstellung „Die Heilige Nacht“ aufgebaut, die am 12. Oktober 2016 eröffnet worden war. Sie präsentiert die Darstellung der Weihnachtsgeschichte in Skulptur, Malerei und Grafik. Etwa 100 Objekte aus über 40 internationalen Sammlungen wurden zusammengetragen. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. Januar zu sehen.

Um die Menschen rechtzeitig über die Schließung beider Häuser am Sonntag zu informieren, platzieren Städel und Liebieghaus Hinweise auf ihren Startseiten im Internet. Außerdem sollen Schilder vor Ort aufgestellt werden, und Museumspersonal wird im Einsatz sein, um potenzielle Besucherinnen und Besucher zu warnen.

Einen Sichtschutz gibt es auch schon. Foto: Andreas Arnold

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Bombenfund die Schließung von Städel und Liebieghaus erzwingt. Vor zwölf Jahren, so erinnerte sich Städel-Sprecherin Hahn, sei ein alter Sprengkörper direkt auf dem Grundstück des Museums gefunden worden und habe zur Räumung geführt. Im Februar 2005 habe die Bombe sehr rasch entfernt werden können.

Auch die Konsequenzen für das Hotel Interconti, Wilhelm-Leuschner-Straße 43, sind gravierend. Da das Hochhaus ebenfalls innerhalb der Sicherheitszone von 300 Metern liegt, muss es am Sonntag zwischen 8 Uhr morgens und 16 Uhr komplett geräumt werden. Weder Hotelgäste noch Mitarbeiter dürfen sich in dieser Phase im Gebäude aufhalten. Das teilte die Konzernzentrale im englischen Denham am Nachmittag mit.

Gäste und Personal können, wenn sie keine andere Lösung finden, in dieser Zeit im benachbarten Gewerkschaftshaus (Wilhelm-Leuschner-Straße) unterkommen. Wie Hotel-Direktor Martin Driskell sagte, können Gäste, die für Sonntag ein Zimmer gebucht haben, wegen der Entschärfung der Bombe erst nach 16 Uhr einchecken. Driskell versicherte, der Hotelkonzern arbeite eng mit den Behörden in Frankfurt zusammen. Die hätten versichert, dass es keinen Grund gebe, das Hotelgebäude vor Sonntag zu räumen. Der Manager hob hervor, dass die Sicherheit der Gäste und des Personals besondere Bedeutung besäßen.