Bouldern in Frankfurt: Erst an die Wand, dann an die Gans

Viele entfliehen dem Festtagstrubel und toben sich beim Bouldern ein bisschen aus. Ein Riesenspaß für Eltern und Kinder.

Die kleine Soraya hat nicht viel Zeit. Gerade eben ist sie an den Haaren von Rapunzel hochgeklettert. Für die Frage, ob es ihr gefällt, hat sie nur ein kurzes Nicken, schon düst sie weiter Richtung Spinnennetz. Die Eltern freut es. „Das ist eine schöne Alternative, wenn man was mit der Familie unternehmen will“, sagt Vater Konstantin. Von Indoor-Spielplätzen seien sie als Eltern ein bisschen gelangweilt. So eine Kletterhalle ist quasi ein Indoor-Spielplatz, auf dem sich Erwachsene wie Kinder gleichermaßen austoben können. Peter ist mit seinem kleinen Tim da. Der Fünfjährige knuspert an den kleinen Kletterbuchstaben rum. „Das kann ja jeder, komm wir machen mal was für Männer“, ermuntert der Vater seinen Sprössling.

15 Stunden hat die „Boulderwelt Frankfurt“ in Preungesheim am diesem zweiten Weihnachtsfeiertag geöffnet. Am ersten Feiertag waren es noch 13 und selbst an Heiligabend konnten Sportler dem Feiertagswahn noch für acht Stunden entfliehen. An Heiligabend gab es sogar ein besonderes Programm. Bouldern, basteln, backen sollte das Warten auf den Weihnachtsmann verkürzen. “Das Angebot wurde gut abgenommen“, sagt Moritz von der Boulderwelt. Viele kämen Weihnachten und zwischen den Jahren in die Halle, um ihr Fitness-Programm noch ein bisschen „aufzustocken.“

An diesem Vormittag ist vor allem die Kinderwelt gut besucht, die hier deutlich größer ist als bei anderen Anbietern. Aber natürlich gibt es auch andere Beweggründe, als den gemeinsamen Spaß mit den Kindern. Mendy braucht für ihre Antwort nur ein Wort: „Ausdünsten.“ Ihr Freund Maximilian sekundiert: „Das ist heute Alkoholverdunstungsbouldern.“

Maximilian hat sich daher vorgenommen, es langsam angehen zu lassen. „Aber am Ende hängt man dann doch wieder in der schwarzen Route“, sagt der Crack, der bis zu fünf Mal die Woche an der Wand hängt.

Auch Lilli und Frank sind regelmäßig da. Lilli bekennt, sie habe ein Kilo zugenommen, das müsse jetzt wieder runter. Frank ist eigentlich nur da, weil er immer da ist und daher an Weihnachten keine Ausnahme macht. Beide haben vor gut drei Jahren angefangen mit dem Bouldern, was ein neudeutsches Wort für Klettern ohne Sicherung in geringer Höhe ist. „Damals waren wir noch ganz schön moppelig“, gesteht Lilli. Frank hat seitdem 15 Kilo abgenommen, Lilli sieben. Genug geplaudert, Frank will wieder an die Wand, schließlich besucht er gleich noch die Eltern, die mit der Weihnachtsgans warten.