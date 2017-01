Brand in Frankfurt: Großeinsatz bei Brand in Ginnheim

Großeinsatz in der Franz-Werfel-Straße in Ginnheim. In einem Wohngebäude brennt ein Keller. Foto: Feuerwehr Frankfurt

Großeinsatz der Feuerwehr: In einem Wohngebäude im Frankfurter Stadtteil Ginnheim brennt ein Keller. Die Einsatzkräfte retten zwei Menschen vor dem Rauch.

In einem Wohnhaus in Frankfurt brennt am Mittwochmittag ein Keller. Die Feuerwehr kann in dem Gebäude in der Franz-Werfel-Straße im Stadtteil Ginnheim zwei Personen vor dem Rauch retten.

Die Einsatzkräfte waren kurz vor 12 Uhr alarmiert worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. "Es handelt sich um einen großen Kellerbrand", sagte er. Als die Einsatzkräfte an dem dreigeschossigen Wohnhaus eintrafen, sahen sie bereits schwarzer Rauch aus den Kellerfenstern aufsteigen. Auch das Treppenhaus war bereits teilweise voller Qualm. Feuerwehrleute holten eine Person aus dem Erdgeschoss und bargen eine bettlägerige Person aus dem zweiten Obergeschoss.

Die Feuerwehr ist derzeit mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Die Zahl der Einsatzkräfte erhöht sich stetig, denn das Feuer ist noch nicht gelöscht. Der Feuerwehr-Sprecher geht davon aus, dass die Löscharbeiten noch etwa eine Stunde andauern werden. Das Gebäude ist vollständig evakuiert.

Nähere Angaben zur Ursache des Brandes konnte der Sprecher noch nicht machen.