Bürgermeister Becker Frankfurt: Becker gegen die Demagogen

In seiner Weihnachtsbotschaft findet Frankfurts Bürgermeister Becker klare Worte gegen alle Demagogen und fordert, gemeinsam für eine freie und solidarische Gesellschaft einzutreten.

Die Gesellschaft darf sich nicht „von den Demagogen von links oder rechts auseinanderdividieren lassen“. Wer den Menschen leichte Antworten auf schwierige Fragen verspreche, dem gehe es nicht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine erfolgreiche Zukunft, „sondern einzig um die Spaltung unseres Landes“. Das sind Kernsätze aus der Weihnachtsbotschaft von Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker.

Der CDU-Politiker nennt den blutigen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt einen „Angriff auf uns alle, auf unsere Werte, auf unsere Gesellschaft“. Den Angreifern müsse „mit aller Härte und Konsequenz begegnet“ werden.

Insgesamt, so Becker, scheine die Welt „ins Wanken geraten zu sein“. Er nennt als Beispiele den angekündigten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, den fortschreitenden Abbau demokratischer Freiheitsrechte in der Türkei und die Tatsache, dass Russland seine Macht „mit allen Mitteln“ erweitere. Zum künftigen US-Präsidenten Donald Trump äußert sich der CDU-Kreisvorsitzende nur vorsichtig: Seine politische Agenda sei „noch viel zu vage“, um daraus tatsächlich verlässliche Schlüsse ziehen zu können.

Es gebe aber auch genug Gründe, den Jahreswechsel mit Zuversicht anzugehen: „Frankfurt geht es gut. Unsere Stadt wächst.“ Die Römer-Koalition von CDU, SPD und Grünen wolleFrankfurt in den kommenden fünf Jahren weiter zu einer Familienstadt ausbauen. Mit dem Schutzmann vor Ort wolle die Stadtregierung mehr Polizeipräsenz erreichen. Frankfurt stehe auf einem starken wirtschaftlichen und finanziellen Fundament.

Es gelte, sich jetzt auf die wahren Werte unserer Gesellschaft zu besinnen, auf Liebe, Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Gemeinsam seien alle Bürgerinnen und Bürger gefordert, „für unsere Werte“, für eine freie und gleichzeitig solidarische Gesellschaft einzutreten.

Weihnachten sei vielleicht lange nicht mehr so wichtig gewesen wie gerade in diesen Zeiten, schreibt der Bürgermeister in seiner Botschaft.