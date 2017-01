Bundestagswahl in Frankfurt: Linke Kandidatenkür

Monika Christann und Achim Kessler wollen für die Linke in Frankfurt als Direktkandidaten zur Bundestagswahl antreten. Wolfgang Gehrcke will aus Altersgründen nicht mehr kandieren.

Die Linke nominiert am Mittwoch, 1. Februar, im Gewerkschaftshaus ihre Direktkandidaten für die Bundestagswahl. Bisher sind Kreisverbandssprecher Axel Gerntke zwei Kandidaten bekannt. Für den Frankfurter Westen (Wahlkreis 182) will Achim Kessler, Pressesprecher des Landesverbands der Linken, antreten, für den Norden, Osten und Süden (Wahlkreis 183) Gewerkschaftssekretärin Monika Christann. Der bisherige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Gehr-cke kündigte an, aus Altersgründen nicht erneut zu kandidieren. Kreisverbandssprecherin Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, will weiter in Wiesbaden Politik machen.

Die Linke registriert dieser Tage laut Gerntke einen massiven Mitgliederanstieg. Allein seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten seien mehr als 40 Menschen in den Frankfurter Kreisverband eingetreten, sagte er der FR. Nun liege die Mitgliederzahl bei 570. Die politische Entwicklung der vergangenen Monate führe offenbar dazu, dass mehr Leute selbst etwas tun wollten, um gegenzusteuern.

Die CDU hat ihren Bundestagsabgeordneten Matthias Zimmer (WK 182) und die Landtagsabgeordnete Bettina Wiesmann (WK 183) aufgestellt. Für die SPD treten der Ortsvorsteher im Ortsbeirat 1, Oliver Strank (WK 182) und die Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen (WK 183) an. Die Grünen haben die Stadtverordnete Jessica Purkhardt (WK 182) und den Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour (WK 183) nominiert.