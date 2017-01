Carpe Futurum in Frankfurt: Wohnzimmercafé geplant

Von Jan Klauth

Die Initiative „Carpe Futurum“ in Frankfurt möchte ein Wohnzimmercafé für den Stadtteil Ginnheim aufbauen. Es braucht dafür aber noch Unterstützer.

Nachhaltig und nachbarschaftlich – soll stellt sich Sybille Fuchs von „Carpe Futurum“ das geplante Wohnzimmer-Café in Ginnheim vor. Das Konzept: Eine Art Tante-Emma-Laden soll im Frankfurter Norden entstehen, der nicht nur Lebensmittel vertreibt, sondern zeitgleich auch Plattform für Workshops und Diskussionen zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit wird.

„Carpe Futurm“, das sind Sybille Fuchs, Konsumentenforscherin und Umweltchemie-Ingenieurin, und Karen Schewina, Kulturanthropologin und Umweltaktivistin. Während Schewina vor allem für die Vernetzung und Veranstaltungen des Cafés zuständig sein soll, wird sich Fuchs verstärkt „vor Ort“ engagieren. Seit Mitte der 1990er-Jahre lebt die geborene Schwäbin mittlerweile in Frankfurt, seit Jahren pflegt sie einen eigenen Schrebergarten: „Das Gärtnern steckt mir einfach in den Adern“, so die 47-jährige Naturliebhaberin.

Für das Ziel Wohnzimmer-Café soll aus dem Duo ein Trio werden, eine befreundete Sozialarbeiterin stehe vor dem Einstieg.

Fuchs, die seit sechs Jahren in Ginnheim lebt, ist im Stadtteil keine Unbekannte, 2013 initiierte sie ein Urban-Gardening-Projekt auf dem Kirchplatz als Teil der Ausstellung „Wohnzimmer Ginnheim“ des Stadtlabors. „Ein voller Erfolg“ sei die Begrünung des Platzes damals gewesen, noch immer würden sich die angebrachten Pflanzkästen großer Beliebtheit bei den Anwohnern erfreuen.

„Was allerdings noch fehlt ist eine Begegnungsstätte, in der die Ginnheimer nicht nur auf Kaffee und Kuchen vorbeikommen, sondern auch regionale und saisonale Lebensmittel kaufen und tauschen können“, sagt Fuchs. Die Schirmherrschaft für das Projekt trägt das Historische Museum Frankfurt, mit an Bord sind bereits die Kaffeerösterei „Due Mani“ aus Sachsenhausen und Landwirt Arno Ecker vom Birkenhof in Egelsbach.

Sach-oder Geldspenden zur Finanzierung des Cafés gehen an: Kirchplatzgärtchen e.V., IBAN DE 64 5005 0201 0200 249 62 Kontakt: www.carpefuturm.de, Mail: kontakt@carpefuturum.de. « zurück 1 | 1 weiter »

„Fair und authentisch ist hier das Stichwort“, erklärt Fuchs, beispielsweise seien durch den regnerischen Sommer die Kartoffeln vom Birkenhof klein und schrumpelig. Das mache sie allerdings nicht schlechter, viel mehr werde den Leuten die Zusammenhänge bewusst, „getreu dem Motto: Wissen, wo es herkommt.“ Auch das Frankfurter Start-Up „gramm.genau“, das Verpackungsmüll den Kampf ansagt, will sich am Wohnzimmer-Café beteiligen, so werde „in kleinen Schritten der Klimaschutz nach Ginnheim gebracht“, freut sich Fuchs.

Suche nach einem Standort

Auch „die Lücke im Einzelhandel“ könne durch Carpe Futurum geschlossen werden, sagt die Gründerin von Carpe Futurum. So könnten die Räume des Cafés beispielsweise an eine sogenannte Food-Coop (Lebensmitteleinkaufsgemeinschaft) untervermietet werden, oder durch Fahrradkuriere und Freelancer genutzt werden. Einen genauen Standort für das Café hat Carpe Futurum allerdings noch nicht gefunden. Ursprünglich angedacht war die Ginnheimer Ortsmitte in Nähe des Kirchplatzes, aber auch Räume in der Platensiedlung kämen in Betracht.

„Momentan befinden wir uns noch in der Finanzierungsphase“, sagt Fuchs, spätestens im Herbst 2017 soll dann die Eröffnung sein. Damit sie erfolgreich ist, seien aber noch mehrere Unterstützer und Spender von Nöten, auch für eine Förderung durch das Programm „Klimaschutz der kurzen Wege“ der Nationalen Klimaschutzinitiative habe sich das Carpe Futurum bereits beworben.

Auf staatliche Fördergelder will sich Sybille Fuchs allerdings nicht verlassen und ruft daher alle Anwohner und Interessenten auf: „Steigt mit ein beim Wohnzimmer-Café – der Anfang vom Ändern ist jetzt!“