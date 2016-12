Chanukka-Fest Frankfurt: Licht und offene Türen

Für jüdische Frankfurter beginnt am heutigen Abend das achttägige Chanukka-Fest. Trotz der Angst vor islamistischen Anschlägen soll das Fest auch in diesem Jahr öffentlich gefeiert werden.

Aus dem kleinen Büro im Souterrain scheint an diesem Freitagmorgen warmes Licht hinaus auf die Straße im Nordend. Zalman Gurevitzch hat die Tür offen stehen lassen, trotz der Kälte und obwohl es so für jeden Angreifer ein Leichtes wäre, sich Zutritt zum Büro des Rabbiners zu verschaffen. Eine kleine, unbewusste Geste wenige Tage nach dem Terroranschlag von Berlin. Sie beeindruckt um so mehr, als Gurevitzch 2007 selbst Opfer eines antisemitischen Messerangriffs auf offener Straße wurde.

Doch für Gurevitzch ist im Moment die denkbar schlechteste Zeit für verschlossene Türen. Wenn heute die Mehrheit der Menschen im Land auf die eine oder andere Weise Heiligabend begeht, feiert das Judentum den Beginn des Lichterfests Chanukka. „Die Nachbarn stellen die Weihnachtsdekoration ins Fenster“, sagt Rabbi Gurevitzch, „ich die Chanukkia“ – den achtarmigen Leuchter, an dem an jedem Tag des Festes eine weitere Kerze entzündet wird.

Aus theologischer Sicht handelt es sich bei Chanukka nicht um das wichtigste Fest des Judentums. Seine Wurzeln sind nicht direkt in der Thora, den fünf Büchern Mose begründet, sondern entstammen der talmudischen Tradition. Das achttägige Fest erinnert an ein Wunder, das sich anlässlich der Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels im Jahre 164 vor Christus ereignet haben soll.

Chanukka beginnt in diesem Jahr am Abend des 24. Dezember. In den jüdischen Gemeinden wird an diesem Abend die erste Kerze an der Chanukkia – dem achtarmigen Leuchter entzündet.

Nach dem erfolgreichen Aufstand der Makkabäer gegen die griechisch-seleukidische Herrschaft, unter der der Tempel entweiht wurde, soll in der ganzen Stadt nur noch ein Krug geweihten Öls aufzutreiben gewesen sein. Gerade genug um die Menora im Inneren des Tempels für einen Tag zu erleuchten. Doch durch ein göttliches Wunder – so die Überlieferung – habe das Licht acht Tage gebrannt.

Die Überlieferung mag nicht den neuesten Erkenntnissen der Geschichtswissenschaft entsprechen. Doch die Botschaft, die das Judentum mit dem Fest verbindet, ist aktueller den je. „Wir gedenken ja zweier Wunder. Des Ölwunders und des erfolgreichen Aufstandes“, erklärt Gurevitzch. Ausgelöst wurde dieser durch den Versuch der Seleukiden, ihre eigene Kultur den Juden aufzudrängen, sie zu gräzisieren. „Die Botschaft von Chanukka lautet: Niemand darf anderen vorschreiben, wie sie zu leben haben.“

Für das Judentum bedeutet dies auch, dass Chanukka öffentlich gefeiert werden soll. Deshalb stellen jüdische Familien die Chanukkia traditionell ins Fenster. Und deshalb werden auch in deutschen Städten größere Chanukkia auf öffentlichen Plätzen entzündet – in Frankfurt zum Beispiel auf dem Opernplatz. In Zeiten islamistischer Anschläge eine besondere Herausforderung.

Ein gutes Leben leben

„Wir werden trotzdem unser Bestes geben, dass alle jüdischen Einwohner der Stadt und alle anderen sich wohl und sicher fühlen“, erklärt Rabbiner Avichai Apel vom Rabbinat der Frankfurter Gemeinde. Eine Absage, steht auch nach dem Berliner Anschlag nicht zur Debatte. „Es gilt, das Leben so gut wie möglich zu leben“, sagt Rabbi Apel. Und ein gutes Leben heißt an Chanukka ähnlich wie an Weihnachten es sich gut gehen zu lassen. In Erinnerung an das Ölwunder werden traditionell ölreiche, gerne auch frittierte Speisen gereicht. Sufganiot etwa, die jüdische Variante des Kreppels, oder Kartoffelpuffer, Latkes genannt. Kinder erhalten Geschenke und das sogenannte Chanukka-Geld. Und allabendlich versammelt sich die Familie, um eine weitere Kerze an der Chanukkia zu entzünden und die entsprechenden Gebete zu sprechen.

Die Vorbereitungen für Chanukka können aufwendig sein. In diesem Jahr kommt erschwerend hinzu, dass sich der erste Chanukka-Abend direkt an den Schabbat anschließt. Gläubige Juden dürfen bereits seit Anbruch der Dunkelheit am Freitagnachmittag nicht mehr arbeiten. Die Vorbereitungen für das Fest am Samstagabend mussten bis dahin größtenteils schon abgeschlossen sein.

Rabbi Zalman Gurevitzch mit einer etwas kleineren Chanukkia. Foto: peter-juelich.com

„Das ist durchaus eine Herausforderung“, sagt Rabbi Andrew Steiman, Seelsorger im jüdisch-christlichen Budge-Pflegeheim in Seckbach. Dort müssen zudem parallel die Feiern zu Heiligabend organisiert werden. Am kommenden Mittwoch dann aber, sind christliche wie jüdische Bewohner eingeladen, gemeinsam Chanukka zu feiern. „Denn eines ist klar“, sagt Steiman, „hätten die Makkabäer damals nicht gesiegt, gäbe es heute auch kein Christentum. Sie haben also auch Grund zu feiern.“

Vorher werden bereits am Sonntag jüdische und nicht-jüdische Frankfurter der Entzündung zweier Kerzen an der Chanukkia am Opernplatz beiwohnen. Rabbi Gurevitzch wird kleine Chanukka-Präsentpakete an die anwesenden Kinder verteilen. Und man wir gemeinsam feiern. Trotz der Kälte und auch trotz aller Angst. „Die Symbolik von Licht gegen Dunkel ist sehr wichtig für Chanukka“, erklärt Rabbi Avichai Apel. „Und wir müssen entscheiden: Lassen wir die Dunkelheit auf uns einwirken oder das Licht, das in uns ist.“