Comedy goes X-mas in Frankfurt: Höflicher Applaus unterm Baum

Bei „Comedy goes X-mas“ im Saalbau Bornheim zündet wahrlich nicht jeder Gag. Geritten wird nur die Ethno-Schiene.

Dabei hat es so gut angefangen. Woody Feldmann hatte die rund 500 Zuschauer im Großen Saal fest im Griff. Die kleine Lokalmatadorin mit dem großen Mundwerk forderte mal gleich zum Mitmachen auf. „Ein Tag Weihnachten langt, oder?“ Dann sang sie ihre ganz eigene Version von „Halleluja“. In den Strophen geht es an Weihnachten drunter in drüber, das Publikum fällt mit einem versöhnenden Hallelujah im Refrain ein und ist erstaunlich gut dabei. Doch danach geht einiges schief.

Bereits zum dritten Mal hat Manager Bernd Reisig zu Comedy goes X-mas nach Bornheim eingeladen und die schrillste Party an Weihnachten versprochen. In den ersten beiden Jahren kam das gut an, weswegen die Halle an diesem ersten Weihnachtsfeiertag auch nahezu ausverkauft ist. Aber irgendwie gelingt es den Comedians auf der Bühne nicht, das von Feldmann angeheizte Publikum auf Betriebstemperatur zu halten. Als der Frankfurter Faisal Kawusi etwa eine Dreiviertelstunde nach Feldmann auf die Bühne kommt, bekommt er nur ein schläfriges Feedback. „Was haben die mit euch gemacht?“, fragt er entsetzt.

Faisal Kawusi übernahm ein schläfriges Publikum. Foto: Renate Hoyer

Reisig muss sich zumindest den Vorwurf gefallen lassen, die Comedians für diesen Abend etwas einseitig zusammengestellt zu haben. Denn die Comedians PU (Iraner), Khalid Bounouar (Marokkaner), Faisal Kawusi (Afghane) setzen an diesem Abend alle auf Ethno-Comedy. Und selbst die schon aus mehreren Fernsehauftritten bekannte Lena Liebkind reitet an diesem Abend die Welle von der unverstandenen Ukrainerin. Liebkind ist dabei noch die größte Enttäuschung, ihr derber Humor zwischen Ficken, Furzen, Schnarchen kommt beim Publikum einfach nicht an.

Aber auch die anderen Gags zünden nicht wirklich und sind ermüdend, wenn sie immer nur dieselben Klischees bedienen. Wäre der Weihnachtsmann ein Türke, käme er nicht mit dem Schlitten, sondern mit dem 3er BMW, witzelt Bounouar. Oder war es PU? Ach egal. Am charmantesten gelingt das Spiel mit den Klischees noch Kawusi, der sich vor allem selbst auf die Schippe nimmt. „Ich bin fett, nicht blind.“ Die meisten Lacher gibt es noch, wenn die Protagonisten auf der Bühne den Kontakt zum Publikum suchen. Den größten Applaus heimsen dann bezeichnenderweise zwei Zuschauer ein: Das Pärchen Isabell und Genaro, zwei Bestatter aus Offenbach in Reihe 1, die bereitwillig Auskunft und somit Kawusi ein paar Vorlagen liefern.

Etwas gewöhnungsbedürftig ist auch das Konzept, alle fünf Comedians ein zweites Mal auf die Bühne zu lassen. Doch da wollte nicht mehr jeder mit dabei sein. Nachdem Liebkind auch im zweiten Durchgang nicht wirklich witzig war, trat ein Damentrio vorzeitig und enttäuscht den Heimweg an. „Wir waren von den ersten beiden Malen sehr verwöhnt, aber das war heute nichts.“