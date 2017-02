Comedy in Frankfurt: „Make Frankfurt great again“

Neue Baseballkappen sollen die Mauer zwischen Frankfurt und Offenbach finanzieren. Nein, das ist kein Werbegeschenk eines Frankfurter Donald Trumps. Sondern ein Gag-Artikel des Bornheimer Comedy-Duos Frankfurter Klasse.

In weißer Schrift steht „Make Frankfurt great again“ auf der schwarzen Baseball-Kappe. „Made in Offenbach“ liest man auf der Waschanleitung. „Damit die Offenbacher endlich die von uns geforderte Mauer zwischen Frankfurt und Offenbach bezahlen können, haben wir unsere Mützen in Offenbach allerdings von Chinesen und Mexikanern fertigen lassen“, sagt Tim Karasch und grinst.

Nein, keine Sorge, er ist nicht die Frankfurter Version von Donald Trump und auch nicht der PR-Sprecher des OB-Kandidaten Volker Stein. Der 41-Jährige ist Teil des bekannten Bornheimer Comedy-Duos Frankfurter Klasse. „Die Idee entstand über ein lustiges Facebook-Posting mit einer Bekannten“, erzählt Karasch. Seit Donnerstag kann man die zunächst auf 50 Kappen limitierte Edition online kaufen. 25 Euro kostet die Kappe, die es ausschließlich „in den Eintracht-Farben“, also in schwarz-weiß, gibt.

Am Freitagmittag sind bereits nur noch 15 Stück auf Lager. „Am Montag bekommen wir aber eine neue Lieferung“, erzählt Jochen Döring. Der 35-Jährige, ist die andere Hälfte der Frankfurter Klasse. Die Kommentare zu den Kappen reichen von „mega“ bis „albern“. Knapp 32 000 Fans hat die Frankfurter Klasse auf Facebook.

Vor zwölf Jahren haben sich die beiden gebürtigen Frankfurter beim Studentenjob als Botenfahrer in der Schirn kennengelernt. Bereits seit sechs Jahren läuft ihr Comedy-Theaterstück „Die Reise des Goldfischs“ in der Schmiere: Darin schicken sie einen Goldfisch auf Reisen, der immer wieder schrägen, hessischen Außenseitern am Rande der Gesellschaft begegnet. Wie den Büdchen-Stehern Mario und Speedy. In einer neu eingebauten Szene sagt Mario Pfaff (Döring): „Ich warte noch auf den Tag, an dem Donald Trump eine Mauer um Offenbach baut.“

Auch ihre Youtube-Clips der Comedians werden tausendfach angeklickt. Besonders beliebt sind die Figuren der Checker Nabil (Karasch) und Zeynep (Döring). Diese kommunizieren im Konsti-Sprech: „Zeynep ist ein It-Girl mit Migrationshintergrund, die nie ihr Handy loslässt“, so Döring. Jeder, der in Frankfurt Bus fährt, sei garantiert schon mal einer Zeynep begegnet. Döring lässt seinen Bart auch als Zeynep dran. „Einmal hatte ich ihn abrasiert. Das war nicht mehr Zeynep“, sagt Döring.

„Unsere Fans reichen vom typischen Kabarettbesucher bis hin zum Shisha-Raucher. Das ist toll.“ Im April bringen sie auch zwei Sorten Shisha-Tabak auf den Markt: Eine Sorte heißt Mandapfel (Mandarine und Apfel). Und am 5. April gibt es neue Youtube-Videos gemischt mit Live-Programm in der Batschkapp.

Seit Januar ist die Frankfurter Klasse ihr Hauptjob. „Ich habe meinen Job als Sozialarbeiter aufgegeben. Nach elf Jahren war es an der Zeit, sich zu entscheiden. Vorher waren wir irgendwo zwischen Hobby und Professionalität unterwegs“, sagt Karasch.

Döring ist auch noch als Schauspieler bei den Landungsbrücken zu sehen: „Aber ich nehme keine neuen Projekte mehr an.“ In ihrem Büro entwickeln sie neue Ideen, wenn sie nicht gerade Auftritte bei Comedy-Mixshows wie Night Wash haben.

Im März startet ihr Crowdfunding-Projekt für ihr neues Programm „Geh ma bitte nach Hause“. Am 28. September soll die Premiere in der Batschkapp sein. Mit neuen und alten Figuren.

Die Baseball-Caps gibt es unter: http://shop.frankfurterklasse.de/