Cosplay-Laden in Frankfurt: Elfenohren im Ausverkauf

Nach fünf Jahren schließt Europas einziger Cosplay-Laden in der Berliner Straße und verkauft die Kostüme jetzt nur noch online.

Es gibt kaum ein Durchkommen im Laden: Weder zur lila Matrosen-Schulmädchenuniform noch zu den vielen bunten Perücken, der Theaterschminke oder den Elfenohren. „Es ist mir einfach zu voll zum Gucken“, sagt Felicia (21) aus Frankfurt und lehnt sich an eine Wand unweit des Ausgangs, die Schlange scheint unendlich.

Es ist kurz nach 11 Uhr morgens bei „Kostümspiel“ in der Berliner Straße 8. Alles ist deutlich reduziert, alles muss raus: Denn nach fünfeinhalb Jahren ist ab 18 Uhr an diesem Samstag für immer Ladenschluss im ersten und bislang einzigen Laden für Cosplay in ganz Europa. Der Begriff Cosplay setzt sich aus den englischen Wörtern „Costume“ und „Play“ zusammen. Ursprünglich aus Japan, ist der Kostüm-Trend auch in Deutschland seit Jahren schon Trend. Die Vorbilder der Fans sind Figuren aus Manga-Comics, Videospielen oder Filmhelden. Hier im Laden gibt es alles, was man zum perfekten Kostüm braucht, das man dann bei Messen wie der Buchmesse gerne in real und dann per Foto der Facebook-Welt präsentiert.

2011 hat ihn Nathalie Quillmann, die vorher als Buchhändlerin arbeitete, eröffnet. Die 33-Jährige trägt zum Abschied nochmal eine lila Perücke zum lila Maid-Uniform-Kleidchen. Es gibt für die treuen Kunden Waffeln in der Abschieds-Schlange. Sie sagt: „Der Verkauf im Laden ist so stark zurückgegangen. 80 Prozent der Sachen verkaufe ich in unserem Webshop. Anfangs war das noch Fifty-Fifty.“ Sie will sich deshalb jetzt auf den Webshop konzentrieren, noch mehr Ware anbieten.

Elfenohren im Ausverkauf Am letzten Tag gabs Perücken mit Rabatt.

2009 hat sie das Cosplay-Geschäft bereits als Online-Shop begonnen, bevor sie den Laden in Frankfurt eröffnet hat. Jetzt habe ich auch endlich Zeit den Webshop auf den technischen Stand von 2017 zu bringen“, sagt sie. „Da ziehe ich nach Wiesbaden, da habe ich ein Büro und ein viel größeres Lager mit 220 Quadratmetern. Das Lager im Keller unter meinem jetzigen Geschäft platzt aus allen Nähten.“

Besonders bei den Perücken sei ein Riesen-Bedarf da: „Dabei bieten wir schon 400 Perücken an. Aber es reicht immer noch nicht. Es fehlen uns noch einige Blondtöne, die sind sehr gefragt“, sagt Quillmann. Und sie wollen auch noch mehr für Theaterleute, eine Zielgruppe, die in den Jahren hinzugekommen sei, anbieten. Traurig über das Ende des Ladens sei sie nun gar nicht. „Es ist kein Abschiedsschmerz, eher eine Erleichterung, auch wenn es natürlich schade ist, dass ich meine Kunden jetzt nicht mehr persönlich sehe.“

Lilian (20) ist seit sechs Jahren Cosplayerin und aus Marburg immer gerne hierher gekommen. Sie trägt eine Langhaar-Perücke in Magenta, ansonsten ist sie wie der Rest der Kunden in zivil gekommen. „Ich finde es schon blöd, dass der Laden zumacht, hier konnte man in Ruhe die Perücken anprobieren.“ Bianca (26) ist zum Schlussverkauf, bei dem es bis zu 40 Prozent Rabatt gibt, aus Karlsruhe angereist. „Ich finde es nicht schlimm, dass der Laden schließt. Frankfurt war mir zu weit weg und ich bestelle deswegen alles sowieso schon online.“

Der Trend sei in den vergangen Jahren weg vom Fertig-Kostüm hin zum selber Kostüm-Basteln gegangen, sagt Quillmann: Deswegen bietet sie viele Nähutensilien und Bastelmaterialen sowie Elfenohren. „Ein mega-kreatives Hobby.“

Der Webshop ist unter www.mycostumes.de zu finden.