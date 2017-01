Demo in Frankfurt: Generalprobe auf dem Römerberg

Aktivisten des BUND Hessen demonstrieren vor dem Römer in Frankfurt gegen die Massentierhaltung. Der Protest soll in Berlin am kommenden Wochenende fortgesetzt werden.

Huhn, Schwein, Kuh, Schaf flitzen über den Frankfurter Römerberg. Keine echten Tiere, sondern Aktivisten des BUND Hessen in Ganzkörperkostümen. Sie jagen eine graue Person in grauem Anzug, der Hühnerleiber aus dem Aktenkoffer ragen. Gackernd, muhend, grunzend, blökend vertreiben sie den Vertreter der Agrar-Industrie.

Die Rollen sind eindeutig im Spiel Umweltschützer gegen Landwirtschafts-Lobby. Während in der Frankfurter Altstadt am Samstag knapp 30 Menschen gegen Massentierhaltung, Überdüngung und Marktmacht der Konzerne demonstrieren, sollen es am kommenden Samstag in der Bundeshauptstadt mehrere Zehntausend werden. Auf der Groß-Kundgebung „Wir haben es satt“ am 21. Januar in Berlin protestiert ein Bündnis aus Umweltverbänden, Öko-Betrieben und Bio-Läden für bäuerliche Landwirtschaft und regionale Lebensmittelherstellung.

„Wir sind gegen Massentierhaltung, gegen die vorherrschenden Tierhaltungsbedingungen und gegen Agrarsubventionen, wie sie jetzt bestehen“, sagte Michael Rothkegel, Geschäftsführer des BUND Hessen.

Auf Zetteln informiert der BUND über den „wahren Preis“ eines Schnitzels. Ein tellergroßes Stück Schweinefleisch koste im Supermarkt einen Euro. Im Stall stünden die mehr als Hundert Kilo schweren Mastschweine auf einer Fläche von 0,75 Meter herum. Gegen Erkrankungen würden sie mit Antibiotika behandelt. Knapp acht von zehn Schweinen in Niedersachsen erhielten solche Medikamente verabreicht.

Die Massentierhaltung verbrauche nicht nur Unmengen an Wasser, sie binde auch viel Land für den Anbau der Futtermittel und treibe die Emission von Treibhausgasen in die Höhe, so der BUND. Weil mehr Gülle entstehe, als die Landwirte auf ihre Flächen ausbringen könnten, würden die Böden regelmäßig überdüngt. Nitrat gelange in Flüsse und Meere und sei der Nährstoff für übermäßiges Algenwachstum.

„Das derzeitige System der Landwirtschaft ist einer der Hauptverursacher für den Verlust von Ökosystemen und Biodiversität, für gesundheitsgefährdende Stickstoffverbindungen in Wasser und Luft und auch für den Klimawandel“, führte Michael Rohkegel aus.

Demo Die Demonstration „Wir haben es satt“ ist am 21. Januar um 12 Uhr in Berlin, Potsdamer Platz. Ein Bus des BUND Hessen nimmt Interessierte mit zur Kundgebung. Treffpunkt ist am frühen Samstagmorgen um 4 Uhr an der Südseite des Frankfurter Hauptbahnhofs. Stopps sind in Gießen (Ringallee, 4.45 Uhr) sowie in Alsfeld (A5-Raststätte Pfefferhöhe, 5.15 Uhr). Am Samstagnachmittag fährt der Bus die Route zurück. Infos: www.bund-hessen.de « zurück 1 | 1 weiter »

„Auf der Demonstration in Berlin wollen wir die Marktmacht der Konzerne brechen“, sagte er. Fusionierte Riesen wie Bayer-Monsanto diktierten die Preise von Produkten in den Lebensmittelläden.

Damit Konsumenten selbst entscheiden könnten, welche Art von Fleisch sie kaufen, fordert der BUND Hessen eine Kennzeichnungspflicht für Fleischprodukte, ähnlich wie heute schon bei Eiern. Kunden können frei wählen, ob sie ein Ei aus Käfighaltung oder vom Bio-Bauern essen wollen.

„Die Kennzeichnungspflicht wäre ein richtiger Schritt“, sagte Ulli Nissen, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt, bei der Kundgebung am Samstag. Sie fährt am kommenden Samstag ebenfalls nach Berlin.