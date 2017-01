Deutsches Filmmuseum: Die Töne der Stummfilme

Von Patrick Jütte

Ein Modellprojekt des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt lässt Schüler Filmgeschichte schreiben.

In einem kleinen Arbeitszimmer des Deutschen Filmmuseums wirft ein Projektor einen Film an die Wand. Zu sehen sind einige Sekunden einer Frankfurter Kreuzung. Nichts Außergewöhnliches, bis auf den Umstand, dass die Aufnahme von den Brüdern Lumière aus dem Jahr 1896 stammt und vier Schüler das Stadtgeschehen live vertonen. Amin (12) klopft Kokosnüsse aneinander, und Emese (12) schwingt ein Flexaton, um die von Pferden gezogenen Bimmelbahnen zum Klingen zu bringen.

Die beiden Frankfurter nehmen an dem Modellprojekt „Von jungen Menschen – für junge Menschen: Multimediaguide durch die Dauerausstellung des Filmmuseums“ teil. Seit 2015 setzten sich drei Schülergruppen unterschiedlichen Alters in mehreren Projektwochen mit der Geschichte des Films auseinander. Sie lernten die Laterna Magica kennen – eine Urform des heutigen Filmprojektors –, brachten Knetfiguren in der Wundertrommel zur Bewegung und diskutierten mit Oscar-Preisträger Thomas Stellmach über Filmwahrnehmungen.

Die Workshops laufen darauf hinaus, dass die Jugendlichen eigene Beiträge für einige Exponate der Dauerausstellung erarbeiten. „Wir führen die Schüler ein und eröffnen ihnen einen Raum, um ihnen dann freie Hand zu lassen“, erklärt Projektleiterin Barbara Dierksen. Sie dürften dabei auf die Bücher des Museumsarchivs zurückgreifen, um die Hintergründe ihrer Exponate zu recherchieren.

Den richtigen Ton im Filmmuseum treffen. Foto: Andreas Arnold

Amin kommt von einem Gymnasium im Dornbusch und will für den Stummfilm einen Text verfassen. „Es interessiert mich, wie man früher Filme geschnitten hat. Man musste die Spuren damals noch ausschneiden und übereinanderkleben. Das konnte Jahre dauern.“ Eine andere Schülerin, Emese (12), will das Frankfurter Panoramatheater erforschen. In diesem runden Gebäude konnten sich Besucher Ende des 19. Jahrhunderts in ein riesiges 360-Grad-Gemälde vertiefen.

Viele Schüler, die an dem Kulturprojekt teilnehmen, profitieren von dem Diesterweg-Stipendium der Frankfurter Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Ziel der Förderung ist es, talentierten Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen zu ermöglichen, ihr Bildungspotenzial auszuschöpfen. Das Medium Film zu entdecken ist laut Christine Kopf, Leiterin der Filmbildung und Vermittlung des Museums, Teil des kulturellen Bildungsauftrags. „Viele zählen Filme immer noch nicht zum Kanon der Kunst wie das Theater. Für uns ist das aber selbstverständlich.“

Von der Projektarbeit der Jugendlichen profitieren auch das Museum und seine Besucher. „Wir waren sehr neugierig, wie sich junge Menschen dem Medium Film neu annähern würden“, sagt Kopf. „Partizipation ist bereits seit Jahren der Ansatz, Menschen für Kultur zu begeistern.“

Bis April werden die Museumsbesucher auf den Multimediaguide aber noch warten müssen. Bis dahin haben die Schüler Zeit, die Texte zu ihren Exponaten zu verfassen. Sie werden dann von ihnen persönlich eingesprochen.

Das Ergebnis der Stummfilm-vertonungen kann jedoch bereits am Freitag, 14.30 Uhr, im Kino des Filmmuseums bewundert werden. Die Schüler werden ihre eingeübten Kompositionen zu vier Stummfilmen live vorführen.