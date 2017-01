DGB in Frankfurt: Wie Hanna Mandel überlebte

Der DGB zeigt in Frankfurt ein Theaterstück des Theaters odos zum Jahrestag der Auschwitz-Befreiung. In dem Stück reflektiert die Jüdin Hanna Mandel im Dialog mit verschiedenen Personen ihre Biografie und ihre Erinnerungen.

Am Anfang denkt sie nur an blutige Rache. Hanna Mandel gehört zu den 3000 Frauen im Konzentrationslager Salzwedel in Sachsen-Anhalt, das am 14. April 1945 von der 9. US-Armee befreit wird. Die junge Jüdin ist von einem Gedanken beseelt: Sie will losziehen und ein Kind töten – als Vergeltung für die Ermordung ihrer Schwester im KZ.

Mandel hatte ihre gesamte Familie in Auschwitz verloren. Sie selbst überlebte mehrere Lager. Erst nach und nach gelang es ihr, im Nachkriegsdeutschland Fuß zu fassen und mit ihren Erinnerungen zu leben.

Der Theologe Nobert Reck interviewte die Holocaustüberlebende viel später und veröffentlichte das Buch „Beim Gehen entsteht der Weg – Gespräche über das Leben vor und nach Auschwitz“. Auf der Basis dieses Bandes schrieb Heiko Ostendorf das Theaterstück „Ich lebe doch noch!“.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bringt es jetzt in Frankfurt auf die Bühne. Der Anlass ist der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Vor 72 Jahren hatten russische Soldaten das KZ erreicht und Überlebende gefunden.

Alexander Wagner, Sekretär des Frankfurter DGB, verweist auf das „wieder erstarkende völkische und nationalistische Denken“. Deshalb sei eine Auseinandersetzung mit der Geschichte aktuell sehr wichtig.

Gezeigt wird in Frankfurt eine Aufführung des Theaters odos. In dem Theaterstück reflektiert Hanna Mandel im Dialog mit verschiedenen Personen ihre Biografie und ihre Erinnerungen – und ihre Rückkehr ins Leben.

Prägungen werden deutlich, die für immer bleiben: Sie kann zum Beispiel keine Haustiere ertragen, weil sie mitansehen musste, wie eine KZ-Aufseherin eine hochschwangere Gefangene auspeitschte – und dabei mit der anderen Hand ihre Katze auf der Schulter streichelte.

Die Aufführung des Theaters odos am 27. Januar 2017 beginnt um 18 Uhr im Haus des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 69–77. Der Eintritt ist frei.