Die Linke: Im Grunde schon einig

Die süddeutsche Linke debattiert bei ihrer Regionalkonferenz in Frankfurt über das Bundestagswahlprogramm.

Eigentlich soll Heidemarie Scheuch-Paschkewitz am Samstagvormittag eine Art Eröffnungsrede halten. Doch was sie den etwa 100 Zuhörenden im Tagungszentrum Ka Eins unweit des Frankfurter Westbahnhofs sagt, klingt schon wie der Abschluss der Debatte. „Wir werden als eine linke antikapitalistische Alternative in den kommenden Wahlkampf ziehen“, verkündet die Landesvorsitzende der Partei „Die Linke“. Eigentlich aber soll an diesem Samstag gerade über das Wie des Wahlkampfs und die Inhalte des Wahlprogramms noch diskutiert werden.

Es sind nicht alle Plätze im großen Saal des Ka Eins besetzt an diesem Samstag. Doch das liegt vor allem daran, dass es viele Teilnehmer der Regionalkonferenz der Linken vorziehen zu stehen. Es sind deutlich mehr als 100 Menschen, die der Einladung nach Frankfurt gefolgt sind, wo die letzte von insgesamt vier Regionalkonferenzen stattfindet.

Ein Versuch, die Parteibasis in die Programmarbeit miteinzubeziehen. Jeder kann kommen, jeder kann sprechen.

Die Regionalkonferenz in Frankfurt trägt den Zusatz „Süd“ im Titel. Die Teilnehmer stammen aus Bayern, Baden-Württemberg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz und natürlich Hessen. Fast folgerichtig fällt daher die Aufgabe, den Programmentwurf vorzustellen, einem Süddeutschen zu. Bernd Riexinger, zusammen mit Katja Kipping Parteivorsitzender der Linken, soll den Programmentwurf präsentieren. Riexinger ist Realist. 70 Seiten Programm – das ist viel. „Das weiß jeder, dass die nicht alle gelesen werden“, sagt er.

Es sind nicht nur viele Seiten, sondern tatsächlich auch viele Inhalte. So gestalten sich die knapp 40 Minuten, die Riexinger referiert, als Parforceritt.

Linke für Mindestlohn von zwölf Euro

Die Linke ist für einen Mindestlohn von zwölf Euro die Stunde, eine Arbeitszeitverkürzung auf „um die“ 30 Wochenstunden, eine Mindestrente von 1050 Euro im Monat bei Abschaffung von „Riesterrente und dem ganzen Beschiss“ (Riexinger), eine solidarische Gesundheitsversicherung, einen Spitzensteuersatz von bis 75 Prozent auf Millioneneinkommen, die Vermögensteuer, eine solidarische Grundsicherung und Gesundheitskasse und Milliardeninvestitionen in die öffentliche Infrastruktur.

Natürlich ist die Partei auch gegen so einiges: gegen die Hartz-IV-Gesetze – schon weil sie dem Widerstand dagegen wohl ihre Existenz verdankt. Sie ist gegen Rüstungsexporte, eine Wirtschaftspolitik, die auf Exportüberschüssen aufbaut, die andere Länder durch Schulden finanzieren. Gegen die deutsche Austeritätspolitik. Gegen Kampfeinsätze der Bundeswehr. Und gegen Rechts.

Riexinger wirkt in seiner legeren Kleidung, den dunkelbraunen Hosen und dem schlichten schwarzen Pullover ein wenig wie ein schwäbelnder Steve Jobs. Ohne die inszenierte Aura des besessenen Genies, die der Apple-Gründer so gerne pflegte, dafür mit den von Gewerkschaftern so geschätzten aufgerollten Ärmeln, an denen bis heute auch kein SPD-Kanzlerkandidat vorbeikommt. Der jüngste in dieser Reihe heißt Martin Schulz. Ihm wirft Riexinger vor, in vielen Fragen bislang noch nicht offen Stellung bezogen zu haben. Gleichzeitig warnt er seine Partei: „Eine reine Enttarnungsstrategie wird nicht ausreichen“. Und der Hype um Schulz werde auch nicht so schnell abflauen, wie viele Linke glauben.

Die eigentliche Programmdiskussion verläuft kleinteilig und detailliert. Einige Diskussionsteilnehmer fordern, das Rentenniveau auf 70 Prozent des letzten Nettoneinkommens festzulegen. Einigen sind die Forderungen in Sachen Ökologie zu schwammig. Und viel Applaus gibt es für die Forderung, dass der Kampf gegen Rassismus und rechtsextremes Gedankengut eigentlich ein gesondertes Kapitel im Programm verdiene. Die Diskussion verläuft sachlich, fast freundschaftlich. Im Grunde ist man sich bei der Linken ja einig.