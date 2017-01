Dreikönigstreffen Frankfurt: FDP gibt sich kämpferisch

2017 hat die FDP Frankfurt bereits zehn neue Mitglieder bekommen. Insgesamt habe die FDP nun wieder deutlich mehr als 700 Mitglieder und viel vor, wie beim Dreikönigstreffen deutlich wird.

Thorsten Lieb spart nicht mit Superlativen. 2017 sei „das wichtigste Jahr in der Geschichte der Partei“, sagt der Kreisvorsitzende der Frankfurter Freidemokraten und zählt auf, was in den kommenden Monaten alles ansteht. Da wären etwa drei Landtagswahlen, und vor allem die Bundestagswahl irgendwann im September. Dort will, nein, dort muss die FDP nach vier Jahren Abstinenz wieder ins Parlament zurückkehren.

Zumindest ist es diese Stimmung, die am Freitagabend im Restaurant des Kolpinghauses herrscht. Dorthin hat die FDP zu ihrem traditionellen Frankfurter Dreikönigstreffen eingeladen. Fast jeder Stuhl ist besetzt, bald schon müssen die ersten Getränke nachbestellt werden, obwohl eigentlich genug Flaschen auf den Tischen standen. Thorsten Lieb, der den Chefposten nach der Kommunalwahl übernommen hatte, findet das richtig gut. Die FDP lebt, dieses Signal soll von dem Abend ausgehen.

Lieb untermauert dieses Gefühl mit Fakten. Da sind zum einen die 7,5 Prozent, die die Partei bei der Kommunalwahl geholt hat. Nie zuvor habe es derart viele Mandatsträger der Freidemokraten im Römer und in den Ortsbeiräten gegeben, sagt er, und im Restaurant brandet Applaus auf. Und dann ist da noch die Zahl zehn. Zehn Mitglieder seien hinzugekommen – in diesem Jahr, das bekanntlich noch nicht besonders lange andauert. Insgesamt habe die FDP nun wieder deutlich mehr als 700 Mitglieder – was sich die Partei auch mit dem sogenannten Trump-Effekt erklärt. Nach dessen Wahl zum US-Präsidenten waren besonders viele Menschen eingetreten. Die Linke berichtete unlängst von einem ähnlichen Phänomen.

Gegen Videoüberwachung

Über Kommunalpolitik wird an diesem Abend nicht besonders ausführlich gesprochen. Thorsten Lieb erwähnt kurz die Hauptwache und spricht sich gegen die von Bürgermeister Uwe Becker (CDU) geforderte Videoüberwachung aus. Dafür sollte nach dem geplanten Umbau des Platzes die Stadtpolizei „wieder ans Tageslicht“. Derzeit ist die Polizeieinheit des Ordnungsamtes in der B-Ebene untergebracht.

Derweil macht Rudolf Kriszeleit Wahlkampf. Genauer gesagt: Der frühere Staatssekretär, der für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Partei geehrt wird, ruft dazu auf, mit ihm zusammen Wahlkampf zu machen. Weil nämlich: „Es gibt nichts Tolleres als einer jungen Mutter, die zwei kleine Kinder beruhigen muss, eine gelbe Rose und zwei FDP-Luftballons zu überreichen.“

Den größten Applaus gibt es für Karin Rebenstock. Die Mitarbeiterin der Römer-Fraktion wird für 40 Jahre Mitgliedschaft in der FDP geehrt. Und auch Fraktionschefin Annette Rinn bekommt eine Auszeichnung – für 25-jährige Treue. Sie erinnert sich an ihre ersten Monate in der FDP, als sie mit dem Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Otto Wahlplakate klebte. So etwas gebe es nur in der FDP: „In anderen Parteien kleben sie sehr lange alleine Plakate, bis Sie einen Bundestagskandidaten kennenlernen.“

Über einen wird übrigens nicht geredet. Zumindest nicht im offiziellen Teil. Volker Stein, unabhängiger OB-Kandidat, aber immer noch in der FDP, spielt am Freitag keine Rolle.