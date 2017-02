Drogenfund in Frankfurt: Kyra erschnüffelt Kokain

Der Schäferhund des Hauptzollamts trägt seinen Teil zur Festnahme eines Drogenkuriers am Frankfurter Flughafen bei.

An dieser Stelle danken wir bisweilen Tieren, die sich um die Gesellschaft verdient gemacht haben. In der heutigen Folge geht es um Kyra, Rauschgiftspürhund beim Hauptzollamt.

Kyra nämlich interessierte sich dieser Tage sehr für einen Koffer, der am Rhein-Main-Flughafen ankam. Das Gepäckstück war mit einem Flugzeug aus Sao Paulo/Brasilien gelandet und sollte in eine Maschine in die Niederlande verladen werden. Doch Schäferhund Kyra schnüffelte am Koffer und schlug an. Zollbeamten röntgen daraufhin das Gepäckstück und stellten einen doppelten Boden fest. Als sie diesen aufbohrten, rieselte es weißes Pulver. Die Zöllner stellten rund anderthalb Kilo Kokain sicher, das einen Schwarzmarktwert von 57 000 Euro haben soll. Der 22 Jahre alter Besitzer des Koffers, ein Reisender aus Brasilien, wurde festgenommen.

Damit hat Kyra ihren Beitrag zur Statistik der Drogenfunde am Frankfurter Flughafen geleistet. Diese sieht für das Jahr 2015 (für das vergangene Jahr liegen die Zahlen noch nicht vor) so aus: Bei 1658 Aufgriffe stellten die Zöllner 8336 Kilogramm Rauschgift sicher. Ganz überwiegend (7786 Kilo) handelte es sich um die Kaudroge Khat. An Kokain wurden 144 Kilogramm beschlagnahmt.