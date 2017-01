Drogenpolitik: CDU gegen Drogenfreigabe

Soll Cannabis freigegeben werden, damit die Polizei weniger zu tun hat? Ein befremdlicher Gedanke, findet der Frankfurter Bürgermeister Uwe Becker.

Bürgermeister Uwe Becker (CDU) hat dem neuen Vorstoß der Grünen, Cannabis zu legalisieren, eine Absage erteilt. Als „inhaltlich sinnvoll bezeichnete dagegen der Frankfurter SPD-Chef Mike Josef das Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe der Droge, das der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Manuel Stock, gefordert hatte. Er halte es aber für falsch, die Diskussion vor dem Hintergrund der inneren Sicherheit zu führen.

Stock hatte am Mittwoch im FR-Interview für eine Legalisierung von Cannabis geworben. Keine neue Forderung der Grünen, doch die Begründung des Fraktionschefs ging diesmal in eine andere Richtung. Die Polizei, so argumentierte Stock, habe derzeit Wichtigeres zu tun als gegen Menschen vorzugehen, die kleinere Mengen Cannabis kaufen. Mit einem Modellprojekt werde Dealern die Geschäftsgrundlage entzogen. Die Polizei könne mehr Beamte auf Streife schicken und mehr Sicherheit schaffen – ganz ohne den von der CDU geforderten und von den Grünen sehr kritisch gesehenen Ausbau der Videoüberwachung.

Mit der CDU werde es jedoch keine Verhandlungen über die Legalisierung von Cannabis geben, sagte Parteivorsitzender Becker auf Anfrage der FR. Die Stadt gebe viel Geld für Anti-Drogen-Programme aus, da sei das von den Grünen geforderte Modellprojekt geradezu widersinnig. Auch er plädiere aber für mehr Polizisten auf der Straße, sagte Becker. Deshalb hätten CDU, SPD und Grüne im Koalitionsvertrag einen Ausbau der Stadtpolizei vereinbart.

SPD gegen Handel mit Union

Zugleich warb Becker erneut für den Ausbau der Videoüberwachung – etwa an der Hauptwache. Der Angriff auf einen Obdachlosen in Berlin, der dank Kamerabilder aufgeklärt werden konnte, zeige, wie wichtig die Technik sei. Die allermeisten Bürger fühlten sich durch Videoüberwachung auch nicht in ihrer Freiheit oder ihren Persönlichkeitsrechten eingeschränkt.

Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Josef sagte der FR, die Freigabe von Cannabis müsse man „losgelöst von der Sicherheitsdebatte“ führen. Zwar sei es sinnvoll, mehr Polizisten Streife laufen zu lassen. In der Pflicht sei in erster Linie die CDU, „die nicht nur den Ordnungsdezernenten, sondern auch den Innenminister stellt“. In der Tat würde die Freigabe von Cannabis die Polizei entlasten, so Josef. Er halte aber nichts davon, der CDU zu sagen: „Gebt uns das Modellprojekt, dann bekommt ihr die Kameras.“ Stock hatte im FR-Interview die Frage, ob die Grünen für einen entsprechenden Handel mit der CDU bereit wären, offen gelassen.

Josef sagte, die SPD werde mit der CDU auch über weitere Videoüberwachung sprechen – aber nur an „besonders neuralgischen Punkten, und Herr Becker muss mir erklären, warum dazu die Hauptwache zählt“. Kommentar