Dschungelcamp: Dauergrins-Prinz Honey ist raus

Der Frankfurter Dschungelcamp-Kandidat Alexander Keen nervte die TV-Zuschauer nur noch. Aber wer sich jetzt freut, sei gewarnt: Die Honey-Show geht wohl weiter.

Es hat sich ausgegrinst: Der Frankfurter Kandidat Alexander Keen alias Honey ist beim RTL-Dschungelcamp rausgeflogen. Zu wenige Zuschauer haben für den Dauergrins-Prinz in der Nacht zum Mittwoch angerufen. Verdient rausgeflogen, müssen wir dem Westend-Bewohner und Model mit seinen „Einser-Bachelor-Abschlüssen“ da leider sagen. Denn dieses „Ich-habe-Bronchitis-Rumgeheule“, aber trotzdem immer schön weiter zu rauchen und dabei noch lasziv oberkörperfrei Sport zu treiben war echt nur noch schwer zu ertragen, Mr. „Bronchichi“. Sein neu erworbener Spitzname.

Und als ihm verkündet wird, dass er das Camp verlassen muss, grinst der 34-Jährige natürlich wieder und sagt, typisch größenwahnsinnig: „perfektes Timing.“ In der Show meinte er zu seinem fiesen Lächeln in allen Situationen, er verliere manchmal einfach die Kontrolle über seine Gesichtszüge. Ah ja. Selbst die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow können bei so viel Schleimigkeit ihrer Übelkeit nur noch mit dem Kotzfinger Ausdruck verleihen.

Und auch Gina-Lisa Lohfink aus Hainburg musste schon gehen: „Anscheinend war ich nicht gut genug, und ich habe die Zuschauer nicht gut genug unterhalten“, sagte das sympathische, aber echt nicht vom Intellekt geküsste Model auf RTL.

Mittlerweile betonte die 30-Jährige gegenüber der „Bild“, dass Honey schuld sei. „Viele haben zu mir gesagt, das mit ‚Honey‘ war dein Aus, das hast du ihm zu verdanken. Der ist so falsch und spielt nur ein Spiel mit dir, und du bist auf ihn reingefallen.“ Noch drei Tage verbringen die beiden im australischen Luxushotel, bis es nach Hause geht.

Honey will die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Dem „Focus“ sagte er über Gina-Lisa: „Sie ist ein wunderbares Mädchen, sehr intelligent, sehr gefühlvoll und auch Frankfurterin wie ich. Ich freue mich auf eine gemeinsame Zukunft mit ihr.“ Zumindest auf eine Freundschaft, fügte er hinzu. Oh je, liebe Gina-Lisa, wir raten davon dringend ab. Und was geht beruflich bei Honey? Keen sagt, er bekomme jetzt bei Deutschlands größter Produktionsfirma eine eigene Honey-Show. Oh, no! Das Dauergrinsen geht also weiter...

Alle Infos zu ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ im Special bei RTL.de.