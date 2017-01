Ehemalige Rennbahn : Renn-Klub wehrt sich gegen Räumungsklage

Trotz der erfolgreichen Klage der Stadt Frankfurt will der Frankfurter Renn-Klub nicht weichen. Welche Möglichkeiten gibt es noch, die Räumung zu verhindern?

Der Bau der DFB-Akademie auf dem Gelände der Frankfurter Rennbahn dürfte weiter auf sich warten lassen. Auch nach einem im Dezember verkündeten Urteil des Frankfurter Landgerichts, in dem der Räumungsklage der Stadt Frankfurt stattgegeben wurde, will der Renn-Klub nicht einfach weichen. Noch in den letzten Dezembertagen sei beim Landgericht Berufung gegen das Urteil eingelegt worden, sagte Carl-Philip Graf zu Solms, der Sprecher des Renn-Klubs.

Außerdem habe der Klub beim Oberlandesgericht beantragt, die Vollstreckung der Räumungsklage anzuwenden. "Wir warten auf Antwort", sagte Solms. Wann es zu einer Entscheidung komme, sei "momentan nicht absehbar". Eigentlich sollte das umstrittene Gelände zum 1. Januar an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) übergeben werden. Der Renn-Klub dagegen pochte in dem langwierigen Justizstreit auf seinen bis 2024 laufenden Nutzungsvertrag.

Nach dem Urteil könnte die Stadt die Zwangsvollstreckung des Geländes einleiten, muss allerdings erst eine Sicherheitsleistung von 216 000 Euro hinterlegen. Grund ist der anhaltende Rechtsstreit - sollte die Stadt in der nächsten Instanz unterliegen, wird der Rennklub entschädigt. Ehe neue Schritte überhaupt eingeleitet werden können, muss das Urteil rechtskräftig sein und vollstreckt werden. Nach den neuen Schritten des Klubs dürfte das nun noch etwas dauern. (dpa/lhe)