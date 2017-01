Ehrenbürgerin in Frankfurt: Kritik an Petra Roth

Die frühere Oberbürgermeisterin soll Ehrenbürgerin in Frankfurt werden. Ein Unding finden die Gegner des Flughafenausbaus.

Die Sache schien ausgemacht: Die frühere Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) soll Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt werden. Fast alle Fraktionen im Römer signalisierten Zustimmung, ein entsprechender Beschluss des Magistrats ist in Vorbereitung. Doch nun regt sich Widerstand – und zwar ausgerechnet in der SPD. Dabei war es doch ein Sozialdemokrat, nämlich Oberbürgermeister Peter Feldmann, der den Anstoß für die Auszeichnung gegeben hatte.

„Sie hat vieles, was heute bisweilen parteiübergreifender Konsens ist, hart erarbeiten müssen“, hatte Feldmann gesagt und an den neuen Weg der Frankfurter Drogenpolitik, das Verständnis für ein multikulturelles Frankfurt und die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe der Menschen in einer Großstadt erinnert. Die SPD im Ortsbeirat 5 (Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen) will derartige Verdienste nicht bestreiten, verweist aber auf Roths Flughafenpolitik. „Wir halten Petra Roth nicht für würdig, die Ehrenbürgerschaft der Stadt Frankfurt verliehen zu bekommen,“ sagt die Fraktionsvorsitzende Rosita Jany. Für die Sitzung des Gremiums am heutigen Freitag haben die Sozialdemokraten einen Dringlichkeitsantrag vorgelegt, Roth die Auszeichnung zu verweigern.

Roth habe „durch ihre einseitige Fraport-Politik den Bau der Nordwestlandebahn vorangetrieben und damit zehntausende Menschen gesundheitsschädlichem Fluglärm ausgesetzt“, sagt die SPD-Ortsbeirätin. Mit Vetos gegen Beschlüsse des Stadtparlaments habe sie verhindert, dass die Stadt Frankfurt Einwendungen gegen den Flughafenausbau erhebt.

Auch bei den Bürgerinitiativen gegen den Flughafenausbau stößt die Idee, Roth zu ehren, auf Widerstand. Von einer „Verhöhnung von Fluglärmopfern“ ist die Rede. Lydia Ishikawa von der Bürgerinitiative Sachsenhausen will eine Unterschriftenliste gegen die Auszeichnung vorbereiten. Diese soll am kommenden Montag bei der Demonstration am Flughafen ausliegen.