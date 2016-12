Einkaufen nach Weihnachten: Postfestlicher Einkaufswahn in Frankfurt

Auf der Zeil ist nach den Festtagen viel los. Es wird einiges umgetauscht. Doch die meisten Kunden sind auf Schnäppchen-Jagd. Gekämpft wird selbst um Schoko-Weihnachtsmänner.

Der Türmann von Tiffany in der Goethestraße wird am Abend bestimmt ziemlich fiesen Bizepsmuskelkater haben – so oft muss er am ersten Tag nach den Weihnachtstagen die Tür öffnen und schließen.

Philip (28) und Anika (33) aus Kassel haben gerade eine neue Kette für Anika ausgesucht. „Die Kette, die mir Philip zu Weihnachten geschenkt hat, war superschön, aber leider viel zu lang“, sagt Anika, die gleich betont, dass es ja nichts besseres als Schmuck als Geschenk für eine Frau gibt und ihr Liebster da vor Weihnachten ausgezeichnet zugehört habe. Philip grinst stolz. „Die alte Kette muss ich leider online zurückgeben, weil ich sie online und nicht im Laden selbst gekauft habe“, erzählt er.

In der Frankfurter Innenstadt sind an diesem Dienstag viele Leute shoppingmäßig unterwegs, aber die wenigsten wollen etwas umtauschen. Eine 16-Jährige aus Tuttlingen, die gerade ihre Tante über die Feiertage besucht, sagt: „Also ich muss gleich noch zu H&M und Urban Outfitters meine Gutscheine einlösen. Es sind sowieso noch überall Sales.“

Bei Zara in der Börsenstraße herrscht schon Ausnahmezustand. Denn es gibt wie immer nach Weihnachten Rabatte bis zu 50 Prozent. Frauen zwischen 16 und 60 quetschen sich durch die Massen und füllen ihre Arme mit so vielen Blusen, Kleidern und Hosen, wie sie irgendwie noch tragen können. „Ich bin gezielt hier wegen des Sales, gleich gehe ich noch weiter zu Mango und H&M“, erzählt eine 42-jährige Frankfurterin.

Eine 32-Jährige aus Raunheim sagt: „Ich war gerade im Kaufhof, da habe ich mich mit anderen fast schon um die reduzieren Schoko-Weihnachtsmänner geschlagen.“ Sie lacht. Tatsächlich ist im Kaufhof in der Schokoldenabteilung einiges los. Einen Reihe verschiedenster Weihnachts-Schoki, die auf die Hälfte des Preises reduziert ist, hat sich eine 50-Jährige aus Hofheim in den Einkaufskorb gepackt. „Eigentlich wollte ich nur die Hoodies für meine jugendlichen Söhnen umtauschen. Diese Pullis sind ihnen zu kurz. Sie hatten aber keine Lust, schon um 10 Uhr aufzustehen und sich neue auszusuchen. Also lass ich mir das Geld zurückgeben und sie sollen sich etwas kaufen, was ihnen gefällt.“

Eine halbe Etage weiter oben deckt sich Carmen Verzi mit der reduzierten Weihnachtsdeko ein. „Ich verschenke gerne Selbstgebackenes, und so eine hübsche Hirsch-Dose ist doch super“, sagt die 57-Jährige. „Auch die Weihnachtsgeschenktüten sind doch perfekt. Ich sorge also jetzt schon für Weihnachten 2017 vor.“

Mutter arbeitet Liste ab

Frank Bertsch, Geschäftsführer der Kaufhof-Filiale an der Hauptwache betont: „Mein Gefühl ist, dass immer weniger umgetauscht wird, dafür wird immer präziser eingekauft. Und wenn die Leute doch unsicher sind, verschenken sie meist Gutscheine.“

Sylvia Dirker aus Hanau ist in der Spielzeugabteilung. Die 56-Jährige muss sich zwischen zwei weißen Teddybären entscheiden: „Ich habe so einen von einer Freundin geschenkt bekommen und sie hat Andeutungen gemacht, dass sie auch gerne so einen hätte. „Der hier grinst frecher, nicht?“, fragt sie.

Bei Saturn in MyZeil arbeitet eine Mutter die Ballerspiel-Liste ihres Sohnes ab. „Er bekommt die Spiele nach Weihnachten, weil sie jetzt 10 Euro günstiger sind.“ In der Musikabteilung läuft die Best-of-George-Michael-CD „Twentyfive“. „Bestimmt kommt jetzt nach seinem Tod an Weihnachten ein neues Best-of-Album raus“, sagt ein Verkäufer. Und kaum hat er das ausgesprochen, fragt ein älteres Ehepaar nach einem Album von „diesem George Michael“.