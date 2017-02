Eintracht Frankfurt - Lilien Darmstadt: Gelassenheit vor dem Derby

Die Polizei rechnet beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 nicht mit Krawallen. Der Bund der Steuerzahler regt sich trotzdem auf.

„Es bleibt ein Risikospiel“, sagt Philipp Reschke. Doch besonders aufgeregt wirkt der Justiziar der Frankfurter Eintracht nicht, wenn er über das Spiel seiner Mannschaft gegen Darmstadt 98 am Sonntag spricht. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es beim sonst so emotionsgeladenen Derby zu Krawallen kommen könne. „Die Situation ist entspannt.“

In der Tat: Die Stimmung vor dem Spiel kocht nicht gerade über. Zwar skandierten die Eintracht-Fans nach der Partie bei Schalke 04 in der vergangenen Woche „Lilienschweine, Lilienschweine“, was als böser Gruß an die Darmstädter zu verstehen war, die sich „Lilien“ nennen. Doch derartige Verbalakrobatik zählt zum Standard in den Fankurven. Öffentliche Gewaltaufrufe finden sich derzeit nicht – zumindest nicht im Internet. Allerdings wurde ein S-Bahn-Waggon mit dem Schriftzug „Lilienschweine“ besprüht. Auch ein mit dem Darmstädter Vereinswappen verziertes Schwein ist zu sehen, dem ein ein Messer im Rücken steckt. Das klingt martialisch, gilt in der Szene aber als „Ultra-Folklore“ und muss nicht auf Ausschreitungen am Sonntag hindeuten.

Vor den vergangenen drei Derbys ging es deutlich höher her. Im Herbst 2015 klebten Frankfurter Fans in der Stadt Plakate mit der Aufschrift „Darmstadt vernichten“. Nach dem Spiel gab es im Waldstück zwischen Stadion und S-Bahn-Station Krawalle. Beim Rückrundenspiel in Darmstadt hatten sämtliche Eintracht-Fans Stadionverbot. Einige Dutzend schafften es trotzdem in die Nordkurve; dort gab es Auseinandersetzungen mit Lilien-Fans.

Keine sportliche Bilanz

Zuletzt trafen die Vereine im September vorigen Jahres aufeinander. Nach dem Darmstädter Siegtreffer schossen Lilien-Fans Leuchtraketen in den Frankfurter Block. Damals sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann, ihm schwane für das Rückspiel nichts Gutes: „Eine Saat ist gelegt.“ Dass diese Saat nicht aufgehen wird, glauben mittlerweile nicht nur die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt, sondern auch die Polizei. Vor allem fehle es an „sportlicher Brisanz“, sagt Behördensprecherin Chantal Emch. Darmstadt ist Tabellenletzter. Manche Fans haben die Hoffnung auf den Klassenerhalt offenbar schon aufgegeben, jedenfalls begleiten weniger Darmstädter Anhänger ihre Mannschaft als noch in der vergangenen Saison. Auch für das Derby gab es am Freitag noch mehr als 1000 Tickets. Auf der anderen Seite stehen die Frankfurter so gut da wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Keine Spur also von Abstiegsangst, die das Derby vor einem Jahr prägte.

Bus & Bahn Der RMV setzt zum Fußballderby am Sonntag zusätzliche Züge ein. Sie verlassen den Frankfurter Hauptbahnhof um 15.38, 16.08, 16.38 und 17.08 Uhr. Zudem fahren die S-Bahnen S7, S8 und S9, die Buslinien 61 und 80, die Straßenbahn 21 und Verstärkungszüge auf den Tramgleisen zum Stadion. Die Polizei bittet die Fans, frühzeitig anzureisen. Mit umfangreichen Kontrollen am Einlass sei zu rechnen. geo « zurück 1 | 1 weiter »

Nicht zuletzt wegen der Einschätzung der Polizei wird es im Stadion auch alkoholhaltiges Bier zu kaufen geben. Und auch die späte Anstoßzeit (17.30 Uhr) nimmt man im Polizeipräsidium mittlerweile gelassen. Zunächst war von den Sicherheitskräften ein gewisses Grummeln zu hören gewesen: Je später der Anpfiff, desto dunkler ist es bei der An- und Abreise der Fans, desto schwerer die Arbeit der Polizei. Mittlerweile heißt es, man könne die Waldstücke, durch die die Fans gehen müssen, gut ausleuchten.

Dennoch wird die Polizei mit einem Großaufgebot präsent sein – um etwa die Darmstädter, die mit dem Sonderzug anreisen, am Bahnhof Stadion abzuholen. Dass dafür die Allgemeinheit bezahlt, ist für den Bund der Steuerzahler Hessen „nicht länger tragbar“. Bei den vorigen Hessen-Derbys hätten die Einsatzkosten jeweils bei rund einer Million Euro gelegen. Daran müssten sich auch die Fußballklubs beteiligen,