Eintracht Frankfurt: Ins Museum mit Stepi

Lust auf Eintracht Frankfurt? Dann auf zur Führung „Eine Nacht im Museum/Stadion“ oder „90 Minuten Eintracht“.

Die Eintracht ist jetzt in der Winterpause, aber das Museum im Waldstadion hat auch an Weihnachten und zwischen den Jahren geöffnet und bietet zusätzliche Attraktionen an. So werden die beliebten Führungen „Eine Nacht im Museum/Stadion“ vom 26. bis 30. Dezember täglich um 20 Uhr angeboten. Neben einer nächtlichen Führung durch Museum und Stadion und einen Blick von der Pressetribüne auf die Skyline ist im Eintrittspreis von 15 Euro auch ein Glas Sekt enthalten.

Zwischen den Jahren wird jeweils um 10.30 und 14 Uhr die Führung „90 Minuten Eintracht“ angeboten (neun Euro). Am 27. Dezember ist bei der Führung ein gewisser Dragoslav Stepanovic dabei, der die Eintracht einst trainiert hat. „Stepi“, werde beim Gang durch die Katakomben „sicher einige Geheimnisse aus der Kabine ausplaudern“, kündigte das Museum an.