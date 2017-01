Einzelhandel in Frankfurt: Gut einkaufen in der Frankfurter City

Von Jöran Harders

Ein Einzelhandelskonzept soll der Stadt Frankfurt helfen, die Nahversorgung in der Innenstadt mit kleineren Läden zu sichern.

"Wer in der Innenstadt wohnt, muss nicht verhungern.“ Mit diesen Worten fasste Stefan Kruse vom Stadtforschungs- und Planungsbüro Junker und Kruse scherzhaft zusammen, was die Auswertung der Daten ergeben hat, die das Büro für die Weiterentwicklung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts gesammelt hat. Das Konzept, das am Dienstag im Ortsbeirat 1 vorgestellt wurde, soll der Stadt helfen, die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern und so die Nahversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs zu sichern.

Im Vergleich mit anderen Stadtteilen sei der Ortsbezirk 1, zu dem neben der Innenstadt mit der Altstadt auch das Bahnhofsviertel, das Gallus und das Gutleutviertel gehören, ein herausragender Standort für den Einzelhandel, merkte Kruse an. Denn fast überall gebe es dort neben größeren Supermärkten eine vergleichsweise große Zahl kleinerer, oft auch spezialisierter Läden. Im Bahnhofsviertel stellen diese Läden sogar den größten Teil der Verkaufsfläche.

Dass der Ortsbezirk gut versorgt sei, zeige sich an der Verkaufsfläche, die rein rechnerisch auf jeden Anwohner entfällt. Sie beträgt 0,55 Quadratmeter und liegt damit sowohl über dem Bundesdurchschnitt von 0,4 Quadratmetern als auch über dem gesamtstädtischen Schnitt von 0,33 Quadratmetern.

Einzelhandel Im Stadtgebiet gibt es laut Kruse und Junker 4100 Einzelhandelsbetriebe mit einer Fläche von 975 7000 Quadratmetern. Somit entfallen auf jeden Einwohner rechnerisch 1,38 Quadratmeter Verkaufsfläche, davon sind pro Kopf 0,33 Quadratmeter Lebensmittelläden. « zurück 1 | 2 weiter »

„Die Stadt hat es geschafft, den Einzelhandel dort zu halten, wo er eigentlich auch hingehört, nämlich in den Zentren“, bilanzierte Kruse. Dennoch gebe es auch in Frankfurt zu viele Sonderstandorte, das heißt zu viele Geschäfte auf der grünen Wiese. Besonderes Augenmerk wird im Einzelhandels- und Zentrenkonzept auf die fußläufige Erreichbarkeit von Geschäften gelegt. Als zu Fuß erreichbar gelten dabei Läden, die höchstens einen Kilometer entfernt sind. Nur am Rand des Gallus und des Gutleutviertels gebe es wenige Gebiete, von denen aus die Entfernung zum nächsten Supermarkt oder Lebensmittelladen weiter sei. Deswegen seien diese Stadtteile aber nicht unterversorgt. „Auch im Gutleutviertel gibt es neben dem Rewe-Markt ausreichend viele kleinere Geschäfte. Und im Gallus sind vor allem an der Mainzer Landstraße genügend Einzelhändler vorhanden“, so Kruse.

Auch wenn in Frankfurt hinsichtlich des Einzelhandels vieles richtig gemacht worden sei, gebe es dennoch künftig Handlungsbedarf. Kruse: „Die Politik muss bei der Steuerung des Einzelhandels das große Ganze im Blick behalten und auch einmal nein sagen. Nur wenn man Geschäfte an den richtigen Stellen verhindert, kann man dafür sorgen, dass sie sich an den Stellen, wo sie gebraucht werden, auch ansiedeln.“