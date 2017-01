Einzelhandel Nieder-Eschbach: Kein Metzger, dafür fünf Bäcker

Von Denis Hubert

Die Nahvesorgung in Nieder-Eschbach sei gut, findet die Stadt. Ortsvertreter wünschen sich kleinteiligen Einzelhandel, etwa einen Metzger und einen Drogeriemarkt für den Ortskern - die Firma Rossmann sucht bereits nach einer Immobilie.

Rainer Drephal reagierte mit Unverständnis. „Wo ist Nieder-Eschbach gut versorgt?“, fragte der Freie Wähler am Freitagabend in der Sitzung des Ortsbeirats 15. Er zählte auf: kein Gemüseladen und kein Metzger, dafür aber fünf Bäcker. Und zu den zwei Supermärkten im Ortskern müssten manche Anwohner weit laufen – mehr als die angestrebten 700 Meter.

Das ist die Strecke, die Menschen laut Stefan Kruse vom Gutachterbüro „Junker + Kruse“ bereit sind zu bewältigen, um zu Fuß einzukaufen. Kruse war gekommen, um mit Vertretern von Stadtplanungsamt und Wirtschaftsförderung den Entwurf für ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept vorzustellen. Ziel ist es, die Nahversorgung in den Stadtteilen zu sichern. Das Dortmunder Büro hat Vorschläge erarbeitet, die derzeit in allen 16 Ortsbeiräten diskutiert werden.

Kruse bestätigte am Freitagabend zwar, dass die Nieder-Eschbacher teilweise weit laufen müssten. Trotzdem sei der Stadtteil im Vergleich zu anderen „quantitativ recht gut versorgt“. So kämen auf jeden der rund 11 400 Einwohner 0,6 Quadratmeter Verkaufsfläche. „Das ist ein recht ungewöhnlicher Wert“, sagte Kruse. Der stadtweite Durchschnitt betrage 0,33, der Bundesschnitt 0,4 Quadratmeter.

Dass Nieder-Eschbach gut versorgt sei, liege auch an den sogenannten Sonderstandorten, etwa im Bereich rund um die Berner und Züricher Straße. Dort befänden sich mit dem Möbelhersteller Ikea und Baumarkt Hornbach „zwei Klopper“, sagte Kruse. Auch wenn die Sonderstandorte eine Konkurrenz für die Zentren darstellten, seien sie wichtig, um den Einzelhandel zu sichern.

Wunsch nach Drogeriemarkt

Das unterstrich CDU-Fraktionschef Michael Stauder. „Wir finden es gut, dass es im Ikea-Bereich einen Lidl und Aldi gibt“, sagte er. „Da gehen viele Nieder-Eschbacher einkaufen.“ Auch über den Nahkauf- und den Netto-Markt an der Straße Alt-Niedereschbach sei er froh. Er wünsche sich aber mehr kleinteiligen Einzelhandel, etwa einen Metzger mit Frischetheke.

Michael Paul (Grüne) bemängelte, dass die Stadt den Ortskern und die Siedlung am Bügel zusammen analysiere. „Wenn man die Statistik aufteilen würde, sähe es für den Ortskern deutlich schlechter aus“, sagte er. So kämen auf die etwa 5000 Siedlungsbewohner am Bügel vier Märkte (Rewe, Aldi, Lidl, Netto), auf die 7000 Menschen im Ortskern nur zwei.

Für den Ortskern wünschen sich die Stadtteilpolitiker auch einen Drogeriemarkt. So seien die Produkte in der Bevölkerung sehr stark nachgefragt, sagte Heike Stauder (CDU). Wie in der Sitzung bekannt wurde, möchte sich die Dirk Rossmann Immobiliengruppe gerne ansiedeln. „Wir sind aktiv auf der Suche“, sagte Mitarbeiterin Sarah Röder.