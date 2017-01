Eltern-Kind-Büro: Mit Baby am Schreibtisch

Das erste Eltern-Kind-Büro im Rhein-Main-Gebiet hat jetzt im Frankfurter Ostend eröffnet. Flying Nannys kümmern sich um die Kleinen. Aber auch Nicht-Eltern können sich hier einen Schreibtisch oder ein Büro mieten.

Noch hat Büro-Baby Emma die Aufmerksamkeit der Flying Nanny meistens für sich ganz allein. Denn sie ist bislang das einzige Baby, das Vollzeit mit ihrem Papa hier ist. Die Arbeitsaufteilung ist klar: Der Papa arbeitet, die Einjährige spielt mit der Flying Nanny im hübschen Spielzimmer.

„A big hello“ ist an die Wand gemalt. Erst vor wenigen Wochen sind die ersten 20 Mieter bei „Co-Work & Play“ im Frankfurter Ostend unweit der Hanauer Landstraße eingezogen. Das Besondere: Hier können sich Selbstständige oder Start-up-Teams in den ehemaligen Räumen der Werbeagentur Saatchi & Saatchi nicht nur ein eigenes Büro oder einen Schreibtisch tageweise oder monatsweise mieten, sondern auch gleich bei Bedarf die eigenen Kinder zwischen sechs Monaten und drei Jahren mitbringen – und diese werden professionell betreut.

„Wir sind ein klassisches Eltern-Kind-Büro. So etwas gibt es bislang noch nicht im gesamten Rhein-Main-Gebiet, also nichts, was professionell aufgezogen wird“, erzählt Jana Ehret. Die 30-Jährige ist der kreative Kopf von Co-Work & Play. Sie hatte schon vor zwei Jahren die Idee entwickelt, aber bis sie die passende Immobilie in Frankfurt fand, habe es lange gedauert. „Viele Vermieter hatten Angst, dass die Kinder zu laut seien; dabei wollen die Eltern hier auch in Ruhe im Büro arbeiten.“ Sie selbst ist noch keine Mutter. „Aber dass ich als Tochter russischer Eltern Kinder haben will, das stand nie infrage. Und jetzt, wo es das Co-Work & Play gibt, ist das Baby in Bearbeitung“, sagt Ehret und lacht.

Die gebürtige Bremerin arbeitete lange als Trendforscherin und Redakteurin beim Zukunftsinstitut Frankfurt. Ihre Geschäftspartnerin ist Yvonne Schrodt. Die 41-jährige Industriekauffrau kümmert sich um den administrativen Teil. Lange hat sie auch Büros von Jungunternehmern mit aufgebaut. Sie selbst hat eine elfjährige Tochter und pendelt täglich von Rodgau her.

Monatliche Kosten Knapp 700 Euro im Monat kostet es, wenn man täglich einen Arbeitsplatz plus Betreuung bei Co-Work & Play bucht. Man kann aber auch tageweise buchen. Pro Woche sind das 179 Euro.

20 feste und 70 flexible Arbeitsplätze, die man am Abend räumt und am nächsten Tag an einem anderen Platz sitzt, sind auf der 1200 Quadratmeter großen Fläche möglich. Außerdem gibt es einen großen Tisch, an dem alle zusammen Mittag essen.

„Unsere Zielgruppe will ihr Kind nicht in eine Krippe den ganzen Tag weggeben, sondern sucht eine Community, in der sie ruhig arbeiten und trotzdem miterleben kann, wie ihr Kind zum ersten Mal krabbelt“, so Schrodt. „Wenn die Eltern mögen, können sie ihr Kind in ihr Büro mitnehmen oder es bei der Nanny lassen.“ Die Flying Nannys hätten einen pädagogischen Hintergrund. wie Ehrets Schwester, die Sozialassistentin ist. „Wir können aber keine Krippe abbilden, da würden wir anderen Richtlinien unterliegen. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern“, betont Schrodt. Nicht alle Mieter haben Kinder. „Es kommen auch einfach Leute, die einen Arbeitsplatz suchen“. Im Ostflügel sitzen die „Co-Worker“ an hübschen Holztischen. „Im Westflügel haben wir den Essbereich, die kommunikative Küche, Konferenzräume und die Eltern-Kind-Büros“, so Ehret.

„Wenn man täglich hier arbeitet und sein Kind betreuen lässt, sind das 179 Euro pro Woche. „Zwei Drittel davon kann man als haushaltsnahe Dienstleistung bei der Steuer absetzten“, sagt Schrodt. Günstiger könnten sie nicht werden. „Wir konnten leider keine großen Sponsoren von unserer Idee begeistern“, so Ehret. Viele Eltern seien an Teilzeitplätzen interessiert. „Eine Mama kommt extra aus Babenhausen, weil die Krippe dort nichts für zwei Tage in der Woche anbietet.“

Recai Gündüz (43), Papa von Emma und Gründer von Black Chili, der hier Start-up-Unternehmer berät, ist stiller Teilhaber. „Meine Frau und ich wollten beide Vollzeit weiterarbeiten. Das funktioniert nicht mit den Krippen-Öffnungszeiten.“ Dass er Baby Emma zur Arbeit mitnehmen kann, sei einfach „nur genial“.