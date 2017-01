Erika Steinbach: „Weint ihr keine Träne nach“

Die Frankfurter CDU legt Erika Steinbach nahe, ihr Bundestagsmandat niederzulegen. Helmut Heuser, früher Fraktionsvorsitzender der Frankfurter CDU im Römer, sagt mit Blick auf die nun parteilosen Bundestagsabgeordneten: „Weint ihr keine Träne nach“

Mit Unverständnis und offener Kritik haben Christdemokraten in Frankfurt und Hessen auf den angekündigten Parteiaustritt von Erika Steinbach reagiert. Der Frankfurter CDU-Vorsitzende Uwe Becker, den Steinbach am Wochenende per SMS über ihre Entscheidung informiert hatte, nannte die Art ihres Ausscheidens aus der Partei, die ihr seit 1974 eine politische Basis geboten habe, „provozierend“. Besonders Steinbachs „Empfehlung für die AfD, die Antisemiten in ihren Reihen hat und mit Hass und Unanständigkeiten wirbt“, habe ihn enttäuscht.

„Um glaubwürdig zu sein, müsste sie die Konsequenzen aus ihrer Entscheidung ziehen und auch ihr Bundestagsmandat niederlegen“, sagte Becker der Frankfurter Rundschau.

In diesem Sinne äußerte sich auch Manfred Pentz, Generalsekretär der CDU in Hessen. „Es wäre konsequent, wenn sie nun auch ihr Bundestagsmandat niederlegt, das sie über die CDU geholt und der Partei zu verdanken hat“, teilte er mit. Steinbachs Schritt nannte er „absehbar“. Die Vorwürfe, die Erika Steinbach gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erhoben habe, seien hingegen „haltlos und maßlos“. Steinbach hatte Merkels Flüchtlingspolitik mit den Worten kritisiert, die Kanzlerin habe durch die Öffnung der Grenzen gegen geltendes Recht verstoßen.

Noch deutlicher distanzierte sich Helmut Heuser, früher Fraktionsvorsitzender der Frankfurter CDU im Römer, von der nun parteilosen Bundestagsabgeordneten. „Weint ihr keine Träne nach“, sagte er. Der Zeitpunkt ihres Austritts, Monate vor der Bundestagswahl, deute darauf hin, dass Steinbach gedenke, in die AfD einzutreten. „Dort wird ihr jemand mit einem Listenplatz winken“, mutmaßte er.

Heuser enttäuscht

Es wäre ein weiterer Wechsel namenhafter Frankfurter CDU-Politiker zu den Rechtspopulisten. Alexander Gauland, mittlerweile AfD-Abgeordneter im Brandenburger Landtag, war früher Amtsleiter des Frankfurter Oberbürgermeisters Walter Wallmann (CDU). Albrecht Glaser, ehemals Stadtkämmerer in Frankfurt, ist nun stellvertretender Bundesvorsitzender der AfD und Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Aus der Frankfurter CDU in die AfD wechselte auch der frühere Kämmerer Horst Hemzal.

Heuser zeigte sich enttäuscht, dass Steinbach der Partei den Rücken kehre, „der sie ihre Karriere verdankt“. Dass Heuser sie bei der Nominierung für die Kandidatur zum Bundestag 2013 unterstützt habe, bedaure er heute „über die Maßen“. Ein Konservativismus, wie ihn Steinbach vorlebe, sei „nicht geeignet, den Anforderungen einer sich wandelnden Welt zu begegnen.“ Der SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel twitterte, die CDU wäre konsequent gewesen, wenn sich die Partei von Erika Steinbach getrennt hätte, nicht umgekehrt.

Steinbach war Mitte der 1970er Jahre in die CDU eingetreten und von Ende der Siebziger Jahre bis 1990 Stadtverordnete im Frankfurter Römer. Im selben Jahr zog sie erstmals durch den Wahlkreis 183, zwischen Frankfurter Süden und Nordosten der Stadt, in den Deutschen Bundestag ein. Die langjährige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen hatte angekündigt, nicht mehr für die CDU für den Bundestag kandidieren zu wollen. Ihre Nachfolgerin im Frankfurter Wahlkreis ist die CDU-Landespolitikerin Bettina Wiesmann.