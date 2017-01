Erika Steinbach: Steinbach und der Eintracht-Frankfurt-Fanclub

Erika Steinbach ist Mitglied im Eintracht-Frankfurt-Fanclub des Bundestages. Darf sie das nach ihrem Austritt aus der CDU bleiben? Und wer fährt eigentlich ein Auto mit dem Kennzeichen F-OB 2018? Eine Glosse.

Es ist einfach zu viel passiert in den vergangenen Tagen, liebe Freundinnen und Freunde der Kommunalpolitik. Erst der Neujahrsempfang im Römer. Dann tritt Erika Steinbach aus der CDU aus. Und dann auch noch die Sache mit dem Kennzeichen (kryptisch formuliert, um die Spannung bei Ihnen aufrechtzuhalten). Wissen Sie was: Wir schreiben einfach über alle drei Themen, auch wenn das sonst nicht unsere Art ist.

Machen wir es chronologisch und beginnen mit dem Neujahrsempfang. Unsere Chefin Bascha Mika hat die große Ansprache gehalten, und es war eine gute Rede. Aber das haben Sie ja sicherlich gelesen. In Ihrer FR. Nach den Reden haben wir dann jungen Kollegen erklärt, wer Michael Groß ist und uns angesehen, wie der riesige Gregor Amann und der noch riesigere Bäppi La Belle die nicht eben riesige Ina Hartwig für ein Foto in die Mitte nehmen. Essen gab es auch. Etwa Würstchen. Nur: Wenn Sie erst einmal anderthalb Stunden arbeiten, damit in Ihrer FR am folgenden Tag eine Doppelseite über den Neujahrsempfang erscheint, dann haben Sie den (Kartoffel-)Salat mit den Würstchen (blödes Wortspiel, sorry). Dann sind die nämlich kalt. Aber das ist halt unser Problem, nicht Ihres, schon klar.

Dann die Sache mit Erika Steinbach. Reflexartig haben wir in den letzten 70 Jahren geschrieben „die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach (CDU)“. Zumindest das mit der CDU können wir uns jetzt schenken. Die Frankfurter CDU findet das alles stillos und schießt sich jetzt auf Steinbach ein, wobei das halt die selben Leute sind, die dafür gesorgt haben, dass die Frau Wahl für Wahl für Wahl als Kandidatin aus Frankfurt in den Bundestag eingezogen ist.

Aber viel spannender ist ja eine andere Frage: Kann Steinbach jetzt im Eintracht-Frankfurt-Fanclub des Bundestags bleiben? Gut, sie gehört dem Haus nach wie vor an. Aber ein parteiloser Mensch in einem Fanclub? Wer in einem Fanclub ist, will doch gerade Partei für oder gegen etwas sein – mit allen Konsequenzen. Omid Nouripour von den Grünen, der auch im Fanclub ist und Steinbach nicht leiden kann, wird da womöglich noch einen Ausschlussantrag stellen.

Und jetzt aber zum Kennzeichen. F-OB 2018. Wissen Sie, wer dieses Nummernschild fortan hat? Volker Stein, der lauteste aller OB-Bewerber. Also, wenn Sie das Auto sehen, können Sie es anhalten und mit Stein über alles reden. Außer vielleicht über Wohnungen für Sinti und Roma. Oder über selbstbestimmte Projekte auf dem Campus. Oder über grünen Tee im Lehrerzimmer. Sind alles nicht so seine Themen.