Experiminta Frankfurt: Sich täuschen lassen im Museum

Von Johannes Vetter

Das Experiminta hat eine neue Sonderausstellung. Bei der „Tour der Sinne“ können Besucher an neun Stationen ihre Sinne schärfen.

Auf einem Bein stehen und dabei auf eine vertikal gestreifte Wand starren: einfach. Wenn sich denn die vertikal gestreifte Wand nicht schnell nach links und rechts bewegt. Wenn doch, werden auch Sie schnell nicht mehr auf einem Bein stehen, genauso wenig wie die Besucher des Mitmach-Museums Experiminta, die sich einbeinig vor die sogenannte Gleichgewichtswand stellen – eine von insgesamt neun Experimentierstationen der neuen Sonderausstellung „Tour der Sinne“.

Wieso lasse ich mich täuschen? Diese Frage sollten sich Besucher dabei stellen, erläutert Astrid Jaschek, die Geschäftsführerin des Museums. Die Täuschung steht also nur am Anfang. Schlussendlich, so wünscht es sich Jaschek, soll ein Besuch des Museums Gegenteiliges bewirken: die Sinne schärfen.

Noch ein Beispiel: der Beuchet-Stuhl (benannt nach seinem Erfinder Jean Beuchet). Museumsbesucher Wolfgang Lyon hat ihn mit seinem Enkel Lennart (10) am Donnerstag ausprobiert: Lennart schaut durch ein Guckloch und sieht seine Freundin Jasemin auf einem Stuhl sitzen, daneben der Opa. Nur, Jasemin ist viel zu klein im Verhältnis zum Opa. Was Lennart durch das Guckloch nicht sieht: Jasemin sitzt einige Meter entfernt vom Opa auf einer viel zu großen Sitzfläche, der Opa steht neben den Stuhlbeinen.

Termin Bis zum 5. Februar können Besucher des Experiminta die „Tour der Sinne" erleben.

Die Perspektive täuscht Lennart also. Das wiederum freut den Opa. Etwa alle sechs Monate komme er mit seinen Enkeln ins Museum, berichtet der 69-Jährige, es gebe schließlich immer wieder neue Experimentierstationen. Und seine Enkel würden ja auch älter. „Was letztes Jahr für sie noch nicht so interessant war, ist es jetzt“, sagt er.

„Die Tour der Sinne ist eine sinnvolle Ergänzung unserer Dauerausstellung“, betont Jaschek. Zustande gekommen ist die Ausstellung durch eine Kooperation des Experiminta mit dem „Turm der Sinne“, einem Mitmach-Museum in Nürnberg. Es gebe immer wieder Kooperationsprojekte mit anderen Science-Centern in der Bundesrepublik, erläutert Jaschek. So auch im kommenden Jahr. Von Mitte September an laufe eine Sonderausstellung mit Exponaten aus dem Wolfsburger Science-Center „Phaeno“, kündigt sie an. Die Ausstellung soll knapp zwei Monate lang zu sehen sein.

Insgesamt gibt es im Museum mehr als 130 Experimentierstationen. Seit der Eröffnung im März 2011 haben nach Museumsangaben rund eine halbe Millionen Besucher die Ausstellung gesehen, etwa die Hälfte davon Schulklassen. Auch in den Weihnachtsferien gibt es Veranstaltungen: Jugendliche ab 12 Jahren können am 4. Januar den Workshop „Abenteuer Fliegen“ besuchen, für Kinder von 7 bis 11 Jahren folgt am 5. Januar der Workshop „Luft mit allen Sinnen erleben“.

Informationen zur Anmeldung gibt es auf www.experiminta.de.