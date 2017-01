Faktencheck : „Tatort“ erfindet Frankfurt neu

Eine Nazidisko und Dealer im Frankfurter Nordend - darum ging es Tatort vom Sonntag. Aber was davon hält dem knallharten Faktencheck der FR stand?

Endlich mal wieder ein „Tatort“ des Hessischen Rundfunks, in dem ziemlich viel Frankfurt vorkam. „Land in dieser Zeit“ hieß der Krimi, der am Sonntagabend in der ARD zu sehen war. Die FR überprüft mal wieder, wie realistisch die Stadt und ihre Menschen dargestellt wurden.

So war’s im Film: An einem „Tettenbornplatz“ im Nordend treffen sich junge Flüchtlinge aus Afrika und handeln mit Drogen. Umgeben ist der Platz von einem Friseursalon, der schon zu Beginn des Krimis in Flammen aufgeht, und einem Kiosk, in dem Kakao der „Offenbacher Milchwerke“ verkauft wird.

So ist’s in Wahrheit: Es gibt keinen Tettenbornplatz in Frankfurt. Es gibt nur eine Stadt namens Tettenborn, genau genommen ist das ein Ortsteil von Bad Sachsa im Harz (an der Grenze zwischen Niedersachsen und Thüringen). Die im Film beschriebene Drogenszene gibt es in Frankfurt durchaus – allerdings ganz gewiss nicht im Nordend, sondern im Bahnhofsviertel. Gedreht wurden alle Szenen, die am „Tettenbornplatz“ spielen, im Oeder Weg (an der Kreuzung zum Bornwiesenweg) im Frühling vorigen Jahres. Die „Offenbacher Milchwerke“ gibt es übrigens auch nicht. Durch hartnäckige Recherche haben wir aber herausgefunden: Immerhin drei Betriebe aus dem Kreis Offenbach haben sich der Hessischen Milch- und Käsestraße angeschlossen.

So war’s im Film: Die Friseurin Vera verkehrt regelmäßig in einer Nazi-Disco namens „Blaues Eck“ in Alt-Sachsenhausen , in der jede Menge Skinheads rumhängen.

So ist’s in Wahrheit: Vermutlich gibt es auch unter den Kneipengängern in „Alt-Sax“ rechtes Volk, aber eine Nazi-Disco, wie sie im „Tatort“ dargestellt wird, findet man in ganz Frankfurt nicht. Vermutlich bekäme eine solche Einrichtung auch direkt nach der Eröffnung Besuch von der Autonomen Antifa. Gedreht wurden die Disco-Szenen allerdings durchaus in Sachsenhausen, im Musikclub „Elfer“ in der Klappergasse. Der geriet im Herbst in die Schlagzeilen, als er von der Polizei durchsucht wurde und viele Gäste den Beamten eine viel zu harte Gangart vorwarfen.

So war’s im Film: Vera und zwei weitere Frauen mit eher rechter Gesinnung singen im Chor des Konservatoriums.

So ist’s in Wahrheit: Zuschauer mit Frankfurt-Kenntnissen mögen an das Dr. Hoch’s Konservatorium gedacht haben. Gedreht wurden die Proben des Chors aber in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst an der Eschersheimer Landstraße.

So war’s im Film: Der Verdächtige wird im Einkaufszentrum „Zeil Meil“ gefilmt.

So ist’s in Wahrheit: Ganz ähnlich. Gemeint ist natürlich das „My Zeil“, und dort entstanden auch die Aufnahmen.

So war’s im Film: Ein Frau aus dem Jemen, die bei Kommissar Brix unterkommt, möchte bei der Polizei landen. Ermittlerin Janneke macht ihr Mut, sie müsse sich nur bei der Personalabteilung melden.

So ist’s in Wahrheit: Den Gang zur Personalabteilung kann sie sich sparen (tut sie dann auch). Weil: Bewerber aus Nicht-EU-Staaten müssen im Besitz einer gültigen Niederlassungserlaubnis sein, mindestens fünf Jahre in Deutschland gelebt haben und die deutsche Sprache beherrschen. Nichts davon trifft auf die Frau zu.