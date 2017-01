Fechenheim: Erschwerte Arbeitsbedingungen

Von Denis Hubert

Das 7. Polizeirevier muss sich mit dem Denkmalschutz arrangieren. Laut Präsidium gibt es derzeit aber keine Überlegungen, den Standort zu wechseln.

Das historische Rathaus an der Pfortenstraße bleibt in der Diskussion. Erst jüngst kam ans Licht, dass die Außenstelle des Bürgeramts im 1902 errichteten Fachwerkhaus keine Zukunft hat. Nun gibt es auch Aufregung um das siebte Polizeirevier, das ebenfalls im denkmalgeschützten Rathaus untergebracht ist.

Die Beamten arbeiten unter erschwerten Bedingungen – so äußerte sich Revierleiter Gerhard Bogner im Gespräch mit dem „Fechenheimer Anzeiger“. Die Raumaufteilung sei nicht zeitgemäß, da die Beamten in voneinander getrennten Trakten säßen. Zudem sei die Personalsituation prekär. Auch in puncto Sicherheit gebe es Defizite. Laut Bogner müsste sich einiges ändern, um den Standort zukunftsfähig zu machen.

Es ist nicht das erste Mal, dass über das 7. Polizeirevier diskutiert wird. Wie die FR berichtete, bemängelte zuletzt der Verein Zukunft Fechenheim, dass die Dienststelle im Stadtteil präsenter sein müsse. Einen entsprechenden Brief an Polizeipräsident Gerhard Bereswill verfasste Ehrenvorsitzender Werner Scholz. Darin wünscht er sich, dass das Revier personell aufgestockt wird.

Im Frankfurter Polizeipräsidium äußert man sich diplomatisch. Das 7. Revier verfüge über 32 Vollzugsbeamte. Rund um die Uhr stehe mindestens ein Streifenwagen zur Verfügung, teilt Sprecherin Isabell Neumann auf Anfrage mit.

Außenstelle ohne Zukunft

Die nahgelegenen Reviere 5 (Ostend) und 18 (Bergen-Enkheim) könnten auch personell unterstützen. Der neue „Schutzmann vor Ort“, Jürgen Gries, trage zu einer verlässlichen und bürgernahen Polizeiarbeit in Fechenheim bei. Er sei nicht nur ein bekannter Ansprechpartner, sondern auch ein zusätzliches Bindeglied zu den Institutionen des Stadtteils.

Laut Polizeipräsidium gibt es derzeit keine Überlegungen, den Standort innerhalb Fechenheims umzuziehen. Da sich die Räume des 7. Reviers in einem denkmalgeschützten Gebäude befänden, seien aber Kompromisse in der Raumnutzung unumgänglich. Auch Revierleiter Bogner betont, dass es mittelfristig nicht angedacht sei, das Revier in Fechenheim zu schließen. Allerdings: Wenn er einen Wunsch frei hätte, wäre das „ein neuer Standort innerhalb von Fechenheim“ – so zitiert ihn jedenfalls der Fechenheimer Anzeiger.

Das ist interessant, weil die Außenstelle des Bürgeramts im Rathaus an der Pfortenstraße keine Zukunft hat. Darüber hatte Reformdezernent Jan Schneider (CDU) den zuständigen Ortsbeirat 11 in seiner jüngsten Sitzung informiert. Es steht zur Debatte, die Außenstelle mit der Verwaltungsstelle Bergen-Enkheim zusammenzulegen – womöglich in einer Liegenschaft in Fechenheim-Nord oder im Hessencenter.

Die Co-Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Fechenheim, Sigrid Weber, hat eine andere Idee: Das 7. Polizeirevier soll neue und moderne Räume in Fechenheim beziehen. Dann könnte das Bürgeramt im Rathaus verbleiben – mitsamt neuem Wartebereich. Weber: „Mal sehen, ob der politische Wille dafür vorhanden ist.“