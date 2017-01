Feinstaub-Belastung: Umweltzone für ganz Frankfurt

Frankfurt will die Umweltzone ausweiten und 19 weitere Stadtteile darin aufnehmen. Dennoch sind Ausnahmen vorgesehen.

Alte Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter und Benziner ohne Katalysator dürfen schon länger nicht mehr nach Frankfurt hinein. Die Umweltzone existiert seit 2008. Seit 2012 sind nur Fahrzeuge mit grüner Plakette in Frankfurt erlaubt.

Allerdings umfasst die Umweltzone nicht das gesamte Stadtgebiet. Sie wird im Norden, Süden, Osten und Westen von den Autobahnen A3, A5 und A661 begrenzt. 19 Stadtteile sind außen vor.

Saubere Luft Laut Umweltbundesamt dient die Umweltzone dem Gesundheitsschutz. Ziel ist, die Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxid zu verringern, und die Luftgrenzwerte einzuhalten. 54 deutsche Städte haben ein Umweltzone. Die Umweltzone gibt es in Frankfurt seit 2008. Sie umfasst noch nicht das gesamte Stadtgebiet. Seit 2012 dürfen nur Fahrzeuge mit grüner Plakette in die Umweltzone. In Hessen gibt es Umweltzonen in Darmstadt, Offenbach, Wiesbaden und Marburg. Auch Mainz hat eine Umweltzone, in Limburg ist die Einführung geplant. fle

Das möchte die Stadtregierung nun ändern. Beim hessischen Umweltministerium hat die Koalition aus CDU, SPD und Grünen gemeinsam beantragt, die Umweltzone auf die gesamte Fläche Frankfurts auszuweiten. „Die Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung ist eine kommunale Pflichtaufgabe“, erklärte Ursula auf der Heide, die umweltpolitische Sprecherin der Grünen im Römer. „Der positive Effekt von Umweltzonen auf die Gesundheit durch die Verringerung der Feinstaubkonzentration ist heute unumstritten.“

In dieser Frage, ob Umweltzonen dem Gesundheitsschutz dienen, widersprechen Vertreter von Industrie und Handel sowie die FDP im Römer. „Eine Studie des Fraunhofer-Instituts hat gezeigt, dass Umweltzonen nichts bringen“, sagt die FDP-Fraktionsvorsitzende Annette Rinn. Neuere Fahrzeuge würden zwar weniger Feinstaub ausstoßen, dafür mehr Stickstoffdioxid.

Die Feinstaubwerte seien im vergangenen Jahr lediglich elf Mal überschritten worden, davon sieben Mal an der Friedberger Landstraße, führt Alexander Theiss, der Geschäftsführer für Standortpolitik der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt aus. „Wir erwarten von einer Ausweitung der Umweltzone keine positiven Effekte“, sagt er.

„Das sind steile Thesen“, kommentierte auf der Heide auf Nachfrage der Frankfurter Rundschau. Frankfurt kratze ständig an der Grenze dessen, was der Luftreinhalteplan des hessischen Umweltministeriums an Höchstwerten zulasse. „Wir wissen nicht, wo wir ohne die Umweltzone wären“, sagte sie. Außerdem wachse Frankfurt, und der Verkehr nehme zu.

Oldtimer ausgenommen

Die CDU-Fraktion im Römer legt Wert auf die Feststellung, dass es „Ausnahmen“ für die stadtweite Umweltzone geben soll. So sollen „Zuwege zu den autobahnnahen Gewerbegebieten, soweit sie die Wohnbevölkerung nicht berühren“, ohne Beschränkung bleiben. Das betrifft den Frankfurter Flughafen, den Industriepark Höchst, den Industriepark Griesheim sowie das Industriegebiet in Fechenheim. „Den Industriegebieten wollen wir keine überflüssigen Beschränkungen auferlegen“, sagt Robert Lange, der umweltpolitische Sprecher der CDU im Römer.

Auch sollen wie bisher Ausnahmen für medizinische Transporte, Behindertenfahrten, Autos mit Kurzkennzeichen, Oldtimer, Reisebusse, Schwertransporter, Kranwagen oder für Schausteller gelten.

„Diese Ausnahmen sind angemessen und vernünftig“, sagt Roger Podstatny, der umweltpolitische Sprecher der SPD im Römer. Wichtig sei die stadtweite Ausweitung der Umweltzone, um eine Verringerung der Belastung durch Feinstaub zu erreichen.

In den Jahren 2005, 2006, 2009 und 2011 war der zulässige Grenzwert für Feinstaub in Frankfurt überschritten worden. Seit dem Jahr 2012 dürfen in der Stadt – ohne die Ausnahmen zu berücksichtigen – nur noch Fahrzeuge fahren, die eine grüne Plakette vorne rechts an der Windschutzscheibe kleben haben.

Wer ohne Plakette erwischt wird, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro rechnen.