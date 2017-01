Feste in Frankfurt: Geld für Sicherheit

Bürgermeister Uwe Becker und Ordnungsdezernent Markus Frank schlagen einen Sondertopf für Vereine vor. Wenn man die Vereine nicht unterstütze, stünden Traditionsfeste vor dem Aus.

Damit die Frankfurter Vereine trotz steigender Sicherheitsauflagen auch künftig noch in der Lage sind, große Feste auszurichten, soll die Stadt einen Sondertopf einrichten, der zunächst mit 500 000 Euro budgetiert ist. Das wollen Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker und Ordnungsdezernent Markus Frank (beide CDU) dem Magistrat und den Stadtverordneten vorschlagen. Sie stellen sich ein umkompliziertes Verfahren vor, bei dem der jeweilige Verein die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen für das Fest aufführt und die Stadt diese dann aus dem Topf bezahlt. Einzelheiten wolle man in Gesprächen mit den Vereinsringen festlegen, teilten Becker und Frank mit.

Ziel des Fonds sei es, die Feste in Frankfurt zu sichern, heißt es. „So manch großes Straßenfest in den Stadtteilen oder auch die großen Umzüge der Frankfurter Fastnacht in der Innenstadt oder in Klaa Paris wären in ihrer Existenz gefährdet, wenn die jeweiligen Vereine und Organisationen die Mittel für zusätzliche Schutzmaßnahmen selbst bezahlen müssen“, argumentierten Becker und Frank. Die Stadt aber habe ein große Interesse am Erhalt solcher Traditionsfeste.

Die Stadt Frankfurt und die Polizei haben nach dem Anschlag von Berlin die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verstärkt. Zum Jahreswechsel sicherte die Polizei das Mainufer erstmals mit Betonpollern ab, um die dort Feiernden zu schützen. Eine Sicherheitszone war nur nach Kontrolle passierbar. Mit großen Rucksäcken durfte niemand hinein. Mehr als 600 Polizisten waren im Einsatz.

„Man muss sich darauf einstellen, dass große Veranstaltungen noch stärker gesichert werden“, sagte Frank am Dienstag im Ausschuss für Frauen und Wirtschaft. Künftig würden bei großen Festen viele bewaffnete Polizisten zu sehen sein. Auch bauliche Barrieren müsse man in Kauf nehmen, um die Veranstaltungen zu sichern. An Silvester habe das bereits gut funktioniert, sagte Frank.