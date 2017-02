Feuerwehr in Frankfurt: Zu früh für Abschiedsschmerz

Reinhard Ries, Frankfurts oberster Brandschützer, bleibt ein Jahr länger im Amt als geplant. Der 60-Jährige hat viel zu erzählen.

Der „Chef“, wie Reinhard Ries von vielen seiner Mitarbeiter ebenso liebe- wie respektvoll genannt wird, kann gut erzählen. Etwa von 1993, dem Jahr, in dem er nach Frankfurt kam und mit Mitte 30 die Leitung der Berufsfeuerwehr übernahm. Keine zwei Wochen hatte er den Posten inne, da wurde gemeldet, dass in der Stroofstraße in Griesheim „etwas Gelbes“ auf der Straße liege. Es war der Beginn des größten Feuerwehreinsatzes in Frankfurt in den vergangenen Jahrzehnten.

Wer mit Reinhard Ries über seinen beruflichen Werdegang spricht, muss auch über jenen gelben Regen sprechen, der im Februar 1993 über dem Südwesten der Stadt niederging. Der Einsatz hat Frankfurts obersten Brandschützer geprägt. Wie ein talentierter Krimi-Erzähler berichtet er von der Pressekonferenz im Industriepark, auf der vorschnell versichert worden sei, es bestehe keinerlei Gefahr. Währenddessen erhielt Ries Nachrichten aus Schwanheim: „Ich hörte, dass dort alles gelb sei“, erzählt er.

In den folgenden drei Wochen habe er so gut wie nicht geschlafen – und wenn doch, dann in einem Fahrzeug an der Einsatzstelle. Täglich musste er die Lage neu bewerten, täglich musste er mit den Ängsten der Bevölkerung umgehen, täglich stellte er sich vor allem eine Frage: Müssen Schwanheim und Goldstein evakuiert werden? Ries entschied sich dagegen – und machte damit alles richtig. Am Ende dieser drei Wochen war Ries in Frankfurt angekommen. Er hatte es allen gezeigt. Vor allem den Menschen, die behaupteten, der Jungspund aus München bekomme das Chaos, das damals bei der Feuerwehr herrschte, nicht in den Griff und werde schon an jenem ersten Großeinsatz scheitern.

Es gibt noch viel zu viel zu tun

24 Jahre später sitzt Ries in seinem Besprechungsraum, in dessen Mitte ein riesiges Aquarium steht. Eigentlich müsste es in dem Gespräch darum gehen, dass sein Ruhestand unmittelbar bevorsteht. Ries ist 60 Jahre alt, viel länger sollen Feuerwehr-Chefs nicht arbeiten, denn bei Großlagen müssen sie selbst vor Ort sein und den Einsatz leiten. Also könnte man Ries nun in Ruhe erzählen lassen von den spannendsten Momenten der vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte. Etwa vom Brand des Kesselwagens am Südbahnhof oder vom Hochwasser am Mainufer. Oder aber man würde über den großen strategischen Coup des Feuerwehrchefs reden. Mit einem neuen Konzept sorgte er dafür, dass die ersten Wagen deutlich schneller als zuvor an Brand- und Unfallstellen eintreffen.

Doch für Rückblicke ist es zu früh, denn Ries macht weiter. Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) hat seine Amtszeit um ein Jahr verlängert. Es gibt einfach noch viel zu viel zu tun. Beim neuen Digitalfunk der Feuerwehr hakt es noch, obwohl sich die größten Probleme beheben ließen. Und die Leitstelle der Feuerwehr bekommt eine neue Software. Auch das ist eine Herausforderung für den Chef.

So müssen sich die Journalisten, die die große Abschiedsgeschichte schreiben wollen, noch ein Jahr gedulden. Im April 2018 wird Ries ihnen dann zum Abschluss seiner Zeit vermutlich erzählen, dass Feuerwehr ohne Ehrenamtliche nicht funktioniert, dass der Bau des Trainingszentrums in Eckenheim ein Meilenstein für die Brandschützer war und bei Dämmstoffen wie Polystyrol Vorsicht geboten ist. Mit Sicherheit wird Ries auch vom gelben Regen berichten. Dem Einsatz, mit dem alles begann.