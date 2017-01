Flüchtlinge in Frankfurt: „Mitarbeiter an der Leistungsgrenze“

Jörg Bannach, Leiter des Frankfurter Ordnungsamts, spricht im FR-Interview über Engpässe in der Ausländerbehörde, wehrt sich aber gegen eine pauschale Kritik.

Lange Wartezeiten, viele Telefone unbesetzt – zuletzt gab es viele Beschwerden über die Ausländerbehörde. Jörg Bannach hofft nun vor allem auf mehr Mitarbeiter. Doch die müssen einige Qualifikationen mitbringen.

Herr Bannach, als zuletzt Mitarbeiter für die Ausländerbehörde gesucht wurden, hatten Sie 800 Bewerbungen. Angefangen haben fünf. Sind Sie zu wählerisch?

Nein, aber wir brauchen kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine echte Entlastung sind. Die Anforderungen in der Behörde sind sehr hoch. Das hängt vor allem mit der Rechtslage zusammen, die sich ständig ändert. In den vergangenen fünf Jahren gab es 27 gravierende Änderungen im Ausländerrecht, auf die die Mitarbeiter reagieren müssen. Hinzu kommen fast täglich Urteile der Verwaltungsgerichte, die für unsere Arbeit von Bedeutung sein können. Außerdem erwarten wir natürlich ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz. Am Ende des Bewerbungsverfahrens sind daher nicht viele Bewerber übriggeblieben.

Sind die Beschwerden über die Ausländerbehörde zutreffend?

Richtig ist, dass die telefonische Erreichbarkeit schwierig ist. Wir mussten uns angesichts der Personallage einfach entscheiden: Wollen wir die Leute telefonisch beraten oder vor Ort für sie da sein? Wir haben den persönlichen Kontakt gewählt. Darunter leidet der Telefondienst.

Es gab aber auch Klagen über lange Wartezeiten in der Behörde.

Es stimmt, dass es lange Schlangen gab. Aber das haben wir in den Griff bekommen. Unsere Mitarbeiter sprechen die Kunden nun schon im Wartebereich an und fragen sie nach ihren Anliegen. Entsprechend können sie auf die einzelnen Stellen zugeteilt werden. Darüber hinaus informieren wir mittels Bildschirmen im Warteraum beziehungsweise vor der Ausländerbehörde in der Rebstöcker Straße, falls von einem bestimmten Zeitpunkt an keine Wartenummern mehr ausgegeben werden können. Niemand wartet mehr zwei Stunden und bekommt dann keine Nummern mehr. Und wen wir abweisen müssen, der bekommt immer einen Termin für die kommenden Tage. Aber ich verstehe schon, dass es zuletzt Kritik gab. Ich wehre mich nur gegen Pauschalkritik wie: Die Leute in der Ausländerbehörde sind alle unfreundlich. Das stimmt nicht. Unsere Mitarbeiter arbeiten an der Leistungsgrenze. Und dafür sollten sie auch einmal ein Wort der Anerkennung hören.

Durch die hohe Zahl an Flüchtlingen haben Sie viel mehr Arbeit als früher. Viele der Geflüchteten kamen schon im Sommer 2015, erst jetzt wird die Behörde aber personell deutlich verstärkt. Haben Sie zu spät reagiert?

Wir konnten nicht früher reagieren. Die Menschen, die ankamen, mussten erst einmal registriert werden. Das hat Monate gedauert. Dann erfolgte die Zuteilung auf die einzelnen Kommunen. Und erst von diesem Zeitpunkt an ist die Ausländerbehörde zuständig. Wir können nicht Monate im Voraus auf Verdacht Mitarbeiter vorhalten. Im Stellenplan 2016 wurde aber bereits ein gestiegener Personalbedarf berücksichtigt.

Es gibt auch Abwanderungstendenzen, etwa ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Was bietet das Bamf, das Sie nicht bieten können?

Eine Verbeamtung, zum Teil höhere Gehälter... Im Übrigen haben wir nicht nur Leute ans Bamf verloren, sondern etwa auch an deutsche Botschaften und Konsularabteilungen im Ausland. Das sind keine hohe Zahlen. Aber wenn erfahrene Mitarbeiter gehen, dann tut das besonders weh.

Nun wollen Sie bei städtischen Azubis für die Ausländerbehörde werben. Zugleich sagen Sie, die Arbeit ist stressig, die Mitarbeiter müssen an die Leistungsgrenze gehen. Wie wollen Sie die jungen Leute überzeugen?

Die Arbeit ist eine Herausforderung, und genau das schätzen viele junge Menschen. Natürlich ist es ohne zu viel Publikumsverkehr einfacher. Aber wenn Sie in einem Dienstzimmer sitzen, in das nie einer kommt, schauen Sie womöglich schon nach fünf Minuten auf die Uhr und fragen sich, wann Feierabend ist. Das ist in der Ausländerbehörde völlig anders. Hier haben Sie es mit vielen Menschen zu tun, die spannende Lebensläufe haben und denen man helfen kann.

Für 2017 stehen 147 Stellen im Stellenplan, derzeit hat die Ausländerbehörde 111 Mitarbeiter. Werden Sie die offenen Posten besetzen können?

Davon gehe ich aus. Wir haben die Ausschreibungen weiter konkretisiert und suchen nun vor allem Bürokaufleute. Derzeit gibt es 250 Bewerbungen. Dazu kommt die Werbung bei den Auszubildenden und die gute Zusammenarbeit mit dem Personal- und Organisationsamt. Und wir können einige Zeitarbeitnehmer fest einstellen, die derzeit die regulären Mitarbeiter bei einfachen Aufgaben entlasten. Wir haben auch Unterstützung vom Polizeipräsidium und vom Hessischen Innenministerium bei der Personalgewinnung und zur Entlastung der Situation bekommen. So sollte es gelingen, die Stellen zu besetzen.