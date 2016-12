Flüchtlinge in Frankfurt: Botschafter gesucht

Der evangelische Regionalverband und die Diakonie Frankfurt suchen ehrenamtliche Mentoren für Geflüchtete und Frauen. Sie sollen bei der Integration helfen.

Der evangelische Regionalverband sucht Bürger, die sich im kommenden Jahr am Mentorenprogramm „Socius“ beteiligen möchten. Die Ehrenamtlichen sollen Flüchtlinge und Migranten in ihrem Alltag und bei der gesellschaftlichen Integration begleiten. Die Menschen würden somit auch ein Zeichen setzen für ein friedliches Miteinander, so Pfarrer Jürgen Mattis. Die persönliche Unterstützung könne erfahrungsgemäß viel bewirken und Türen öffnen.

In Abend-, Tages- und Wochenendseminaren werden die Mentoren auf ihre Tätigkeit vorbereitet und etwa in der interkulturellen Kommunikation geschult. Zudem erhalten sie Informationen zu rechtlichen, sozialen und psychischen Situationen von Flüchtlingen. Die Arbeit mit den Flüchtlingen soll schließlich rund zwei Stunden pro Woche umfassen. Es gibt regelmäßig Supervision, bei der sich Ehrenamtliche austauschen können.

Der neue Ausbildungskurs startet im Frühjahr, einen ersten Informationsabend gibt es am Montag, 16. Januar, um 18.45 Uhr, im Forum im Dominikanerkloster in der Kurt-Schumacher-Straße 23. Anmeldung unter E-Mail an: stephanie.hoehle@ frankfurt-evangelisch.de oder unter Telefon 9 21 05 66 81.

Zudem sucht die Diakonie für das Projekt „Rückenwind im Job“ ehrenamtliche Mentorinnen für Frauen auf Jobsuche. Gefragt sind Frauen, die im Berufsleben stehen und ihre Erfahrungen teilen möchten. Infoabende sind am 11. und 18. Januar, je 19 Uhr, im Zentrum für Frauen, Alfred-Brehm-Platz 15-17. Anmeldung unter Mail: rueckenwind@ diakonischeswerk-frankfurt.de oder Telefon 2 47 51 49 62 08.